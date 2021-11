En skranten sektor

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er ikke nok senger. Det er ikke nok sykepleiere. Det er ikke nok hender. Nå går alarmen: St. Olavs hospital i Trondheim utsetter planlagte operasjoner, og innkaller allerede utslitte vikarer og pensjonister til ledige vakter.

Kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene kan overskrides i løpet av få uker, advarer Helsedirektoratet. Det minner ubehagelig om scenene vi så fra Italia i starten av pandemien i fjor. Der døde folk på gangen fordi det ikke var ledige respiratorer.

Det skulle egentlig vært unødvendig.

1. april i fjor var det 325 korona-innlagte ved norske sykehus. Mandag denne uka var det hundre færre, altså 225. På intensivavdelingene er det nå knapt 60 koronapasienter, mot 117 på det meste i aprildagene i fjor. Likevel er det nå det lugger.

Vi var rustet mot pandemi, men ikke denne pandemien, sa tidligere statsminister Erna Solberg (H) i fjor. I dag kan vi legge til: Vi var uforberedt på at den skulle treffe på dette tidspunktet.

Nå er det nemlig andre virus i omløp i tillegg, som bidrar til å fylle sykesengene.

Dette er ikke et uheldig sammentreff, det er rutine. Som Folkehelseinstituttet skriver, blir mellom 1000 og 2000 barn under 5 år innlagt for RS-virusinfeksjon årlig.

Det er altså ikke koronapandemien, RS-virus eller andre sykdommer som gjør at helsevesenet kneler nå. Det er politisk underdimensjonering.

Kunnskapen om den lave intensivkapasiteten i norsk helsevesen (lavere enn OECD-snittet) er gammel. De allerede fåtallige stillingene i spesialsykepleien står ofte ubesatt.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil utdanne flere spesialsykepleiere. Det fremstår som blodoverføring til en pasient som fortsatt blør friskt. 700 spesialsykepleiere har forlatt helsevesenet, anslår Sykepleierforbundet. Drøye 500.000 i grunnlønn i en krevende jobb, for betale ned på 5–7 års studielån, er ikke fristende å stå i.

Som direktør ved Diakonhjemmets sykehus skriver i VG: Myndighetene må ta inn over seg at pandemien har avdekket en underliggende kapasitetsutfordring i spesialisthelsetjenesten, som ikke kommer til å gå over når pandemien er over.

Vi har over tid utviklet et sykehusvesen med lite og ingen overkapasitet, som i stadig større grad må ta toppene ved hjelp av hardkjør fra de ansatte. Det faller på statsråd Kjerkol å innse at dette ikke er bærekraftig i pandemiens tid.

Bedre grunnlønn og flere hoder vil gi bedre arbeidsforhold og mindre gjennomtrekk i spesialisthelsetjenesten. Det blir dyrt. Alternativet vil bli mye dyrere, både for folk og politikere.