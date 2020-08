En skandale med mange sider

Det viktigste i kjølvannet av Arnesen-utvalgets harde dom over Nav og Arbeids- og sosialdepartementets roller i Nav-skandalen, er å gi ofrene for skandalen oppreisning så raskt som mulig.

Nav-skandalen er den største rettsskandalen i Norge i fredstid, og noe lignende må ikke få skje igjen. Derfor bør alle sider av skandalen belyses. Det gjelder også våre folkevalgtes rolle.

At EØS-retten – altså EUs regelverk – har forrang framfor norsk rett på EØS-området, har vi vært klar over siden 1992, da stortingsflertallet vedtok EØS-avtalen.

At de fire såkalte frihetene, fri flyt av arbeidskraft, tjenester, varer og kapital, er kjernen i EUs indre-marked-politikk og dermed EØS, kjenner de fleste nå til – ikke minst i departementene og i Stortinget. Mer og mer EU-regelverk har flommet inn over Stortinget via EØS i hele 26 år.

Mye av det regelverket Brussel utformer, skal naturlig nok sikre nettopp fri flyt, ikke minst av arbeidskraft. At det får konsekvenser også for norsk trygdelovgivning, burde ikke komme som noe sjokk på noen – verken i forvaltningen eller i Stortinget.

Det er derfor god grunn til å spørre hvorfor bevisstheten om EØS-rettens relevans og forrang på nettopp trygdeområdet har vært så fraværende – og gått så mange instanser hus forbi, med så fatalt resultat.

Det er på den annen side ikke vanskelig å forstå at få har hørt om EUs trygdeforordning (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004) – som utgjør kjernen i Nav-skandalen. Den er aldri debattert av norske lovgivere, langt mindre i den offentlige debatt.

Som Nationen avdekket i november i fjor, så kom trygdeforordningen i en epost til noen stortingsrepresenter midt på sommeren 2011. Det var ikke møte om saken, fordi Stortingets Europautvalg ikke møtes om sommeren.

Forordningen omtales av Arbeidsdepartementet over halvannen side i den 138 sider lange eposten. Under overskriften «Sakkyndige instansers merknader» oppsummerer departementet: «Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.» Spesialutvalget er en gruppe eksperter fra flere departementer.

Det er påfallende at ekspertgruppa fra departementene gikk god for trygdeforordningen i eposten i 2011, uten at den ble gjort kjent for Nav som skulle praktisere forordningen.

Så kom Solberg-regjeringas melding "Eksport av norske velferdsytelser" til behandling i Stortinget. Sp og SV insisterte på at det skulle gå klart fram av komiteens innstilling (Innst. 108 S for 2017-2018) at "bestemmelsene i de internasjonale avtalene griper inn i det nasjonale regelverket og sågar går foran dette dersom det er motstrid mellom de to regelsettene".

Høyre, Venstre, Frp og Ap stemte imot, og formuleringen ble stående som en mindretallsmerknad fra Sp og SV. Hvorfor stemte flertallet slik?

Nå kan vi slå fast at det var feil av stortingsflertallet å gå imot en tydeliggjøring av EØS-rettens forrang i norsk trygderett.

Granskingsutvalget har svart grundig på hvordan NAV-skandalen kunne skje. Vi må også ha svar på hvorfor det skjedde.