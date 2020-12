Det kunne ikke fortsette: Kommuner som takket ja til etablering av ny energiproduksjon for mange år siden, ble tatt på senga av turbiner som ble færre og høyere enn hva de ble forespeilet.

Vindkraftetableringene i Norge har vært ønsket, både av de kommunene som opprinnelig sa ja, og av et bredt stortingsflertall som i 2015 var bestyrtet over at Statkraft droppet sine utbyggingsplaner på Fosen.

Flere lokale folkevalgte - og flertall - har imidlertid snudd, etter at både prosjekt og eierskap har endret seg markant i forhold til det opprinnelige prosjektet de folkevalgte behandlet. I mange tilfeller skjedde det for både ett og to kommunestyrer siden. I tillegg har flere fått øynene opp for at vindkraft ikke gir like gode lokale skattinntekter som vannkraft.

Derfor er det bra at Stortinget har ryddet opp i konsesjonsprosessen, og vil gi kommunene mer makt - og inntekter.

Anlegg som får konsesjon, må være i drift innen 5 år er gått. Antall turbiner og turbinhøyde kan ikke endres underveis. Oppryddingskravene ved nedleggelse skal skjerpes, og til våren må regjeringen legge fram forslag til økt lokal skattinngang fra kraftproduksjon.

Endelig er behandlingen av vindkraftverk nå lagt til kommunene via Plan- og bygningsloven.

Annonse

Det siste vil neppe medføre store praktiske endringer. Bare ett norsk vindkraftverk (Raudfjell) er bygget etter at kommunestyret opprinnelig sa nei. Slik må det gjerne fortsette.

Stortinget kan likevel ikke abdisere fra sitt ansvar for nasjonal kraftforsyning som et nødvendighetsgode for folk og næringsliv hele landet. Derfor er det bra at den ordinære muligheten for statlig reguleringsplan gjelder også her. Det er en sikkerhetsventil som kan overprøve kommunenes vetorett i vindkraftsaker.

"Stortinget kan ikke abdisere fra sitt ansvar for nasjonal kraftforsyning."

Det kan være aktuelt der kommuners nei til kraftutbygging i neste omgang vil true regional industri- og næringsutvikling.

Endelig er innstrammingen i vindkraftregimet en mulighet til i større grad å vurdere kraftbehov og -utbygging nøytralt.

Noen ønsker en størst mulig vindkraftutbygging. Andre ønsker å åpne vernede vassdrag for utbygging, for dermed å kunne si nei til all vindkraft på land. En slik enten-eller-tenkning er verken klima eller miljø tjent med.

Vi må tvert imot sørge for at de verste og mest naturødeleggende kraftprosjektene aldri blir realisert, enten de gjelder vind- eller vannkraft. Like viktig er det å sørge for at de beste prosjektene blir utbygd. Ellers blir det ikke noe grønt skifte.