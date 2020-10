En ond sirkel

Årets pandemi har bevisstgjort befolkningen på betydningen av sjølforsyning av vitale varer. Det er et godt utgangspunkt for at bønder, forbrukere og politikere kan "øke norskandelen i maten vi spiser og fôret til dyra."

Det ferske næringspolitiske programmet til Norges Bondelag gir ingen detaljoppskrift, men er et overordnet ønske om at norsk jordbruk skal endres i mer norsk retning.

Det vil fordre håndfaste grep og tydelig prioritering av de pengene som faktisk er tilgjengelig i år og neste år. Å prioritere og utvikle ved hjelp av milliarder som ikke finnes og neppe kommer, hjelper ikke.

Dyrkingsforholdet mellom gras og korn har gått i feil retning i en årrekke. Grovfôrbaserte produksjoner siger mot sentrale områder, hvor de fortrenger korndykingen. I utkantene etterlates små bøer og jorder til gjengroing, mens korn importeres.

Bondelagets løsning er å "styrke kornøkonomien, samtidig som vi bedrer lønnsomheten for grasarealene i distriktene. For å ha et størst mulig marked for norsk landbruk totalt må også hensynet til de kraftfôrkrevende produksjonene ivaretas i avveiningen mellom kornpris og virkemidler for å sikre bruk av grasareal."

Dette ligner på mer av den medisin Bondelagets ledelse har forfektet i en årrekke. Det er vanskelig å lese ut av dette noen prioritering av kornøkonomi som vil utløse ny korndyrking.

Bruken av brasilianske arealer for å produsere "norsk" mat, via import av soyaprodukter, skader omdømmet til norsk jordbruk. Bondelaget mener denne importen "bør" avskaffes innen 2030, og at norskandelen i fôret bør være så høy som mulig.

Her følger Bondelaget opp Tines ambisjoner: Melkesamvirket tok tidligere i år til orde for at norskandelen i fôret til norske melkekyr på lang sikt bør opp fra dagens 80 prosent til 100 prosent. Det er et viktig og riktig mål for alt norsk dyrehold.

Bondelaget peker på at uten billige utenlandske innsatsfaktorer kan norsk matproduksjon bli så mye dyrere at "omfanget av norsk jordbruk reduseres."

Det er en relevant innvending. Men omfanget av norsk jordbruk, altså bruk av jord i Norge, faller allerede, og har gjort det lenge, gjennom at jord blir ulønnsom å drive. Fôrenheter fra utlandet er billigere å skipe inn enn det er å å dyrke dem i grisgrendte daler og fjordarmer.

Våren 2022 skal Bondelaget ha klar en helhetlig korn- og proteinstrategi, som sikrer lønnsom og økende norsk fôr- og matkornandel.

Det skjer bare dersom det blir lønnsomt for flere å legge om fra gras til korn.