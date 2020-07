I juni presenterte rødgrønne politikere fra fire partier en rapport for en grønn framtid for næringslivet og industrien. Det er en offensiv rapport for omlegging av næringslivet og bruk av fornybare ressurser i hele landet, forfattet av Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Espen Barth Eide (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Per Espen Stoknes (MDG).

Noen av målene politikerne setter for 2030, er blant annet storskala hydrogenproduksjon og -industri i Norge, at alt fôr til havbruk og landbruk skal være bærekraftig produsert og at vi skal ha minimum 100 fossilfrie skip i Norge.

Det er forfriskende at politikere etter vårens og forsommerens opphetede debatter om krisepakker til næringslivet tør å tenke stort. Skal vi klare omstillingen til et grønnere samfunn, trengs store ideer og ambisiøse tanker. Vi trenger helhetlig forvaltning og en god distriktspolitikk, men vi trenger også gode planer for hvordan vi skal komme dit.

Vi har enda ikke full oversikt over de hele og fulle konsekvensene tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset vil slå ut næringslivet i år og de neste årene. Det vi vet, er at det er dramatisk for mange næringer. Og vi vet at mange næringer allerede før koronapandemien sto overfor store omlegginger.

Målet om 100 prosent norsk og bærekraftig fôr til husdyrene våre – til lands og til vanns – bør være mulig å nå. Det betyr slutt på den kontroversielle soyaimporten fra Brasil. Allerede har for eksempel Tine satt som mål at norske melkekyr skal spise bare norsk fôr innen 2025. I dag går mesteparten av den importerte soyaen til fiskefôr. Skal oppdrettsnæringen femdoble seg, slik regjeringen har som mål, kan ikke det skje uten å skjele til hva slags mat fisken spiser.

Vi har gode forutsetninger for å få til industriomlegging i Norge. Vi har råvarene og kompetansen, men det står mye igjen når det gjelder vilje til politisk satsing og gjennomføring. Skal vi bygge opp en storskala hydrogenproduksjon i Norge, trengs litt mer enn en status quo-rapport fra regjeringen og luftige tanker fra et rødgrønt, uforpliktende samarbeid. Et hydrogenanlegg kommer til å bli energikrevende, og sammen med elektrifisering av sokkelen, trengs en politisk plan for å bygge nok fornybar energi i Norge.

Det er åpenbart at de framtidige næringene, det vi skal leve av også i framtiden, vil være viktige distriktsnæringer. Ressursene fra jord, skog og hav vil være blant byggesteinene. Vi trenger fornuftig forvaltning av de naturgitte forutsetningene vi har for å skape nye næringer. Og vi trenger at staten ikke blir en sinke. Om det er riktig å opprette et statlig hydrogen-selskap må diskuteres, men det er liten tvil om at staten må ta en aktiv næringspolitisk rolle.