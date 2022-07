En nyttig kommisjon

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla er medlem av Alternativ Energikommisjon. "Vi vil ut fra dagens strømpriskrise i Sør-Norge, vurdere og komme med forslag til hvordan Norge så raskt som mulig kan stanse importen av skyhøye strømpriser fra kontinentet og Storbritannia. Da kan vi ta tilbake den historiske konkurransefordelen det har vært å ha lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med", skrev medlemmene i den alternative kommisjonen i en kronikk i VG i juni.

Det er Industriaksjonen, en sammenslutning av mer enn 50 fagforeninger, som står bak initiativet til alternativ energikommisjon. Kommisjonen har en rekke profilerte medlemmer, som professor emeritus (i petroleumsøkonomi) fra BI, Øystein Noreng, leder i Pensjonistforbundet (og tidligere LO-topp), Jan Davidsen, professor ved NTNU, Anders Skonhoft, BI-professor Eli Moen, og konserntillitsvalgt i Aker, Ståle K. Johansen, for å nevne noen.

Den alternative energikommisjonens mandat er knyttet til fem overordnede temaer: "Gi en oversikt historisk utvikling av kraftproduksjonen med fokus på før og etter energiloven. Se på mulighetene for å redefinere strøm som offentlig infrastruktur. Se på mulighetene Norge har for å styre krafteksporten gjennom utenlandskablene. Utrede hvordan kraftoverskudd kan eksporteres uten prissmitte til Norge. Utrede hvilke mandater Statkraft, Statnett, NVE o.l. har, og hvordan disse påvirker energipolitikken og strømprisen."

I ei tid da statsministeren og energiministeren "set seg i kommentatorboksen i staden for å styre landet", som SVs Ingrid Fiskaa nylig sa det, blir det enda viktigere med andre tydelige, erfarne stemmer i det offentlige ordskiftet. Ikke minst i ordskiftet om norsk energipolitikk, der Ap-Sp-regjeringa ser ut til å være i utakt med mange av sine egne velgere.

Dermed blir det demokratisk sett viktig med alternative stemmer fra Ap-hold. Som tidligere statssekretær for Ap, Trygve Tamburstuen, Jan Davidsen som er tidligere sentralstyremedlem i Ap, og Gerd-Liv Valla, som i tillegg til å ha vært LO-leder også har vært Ap-statsråd.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i et intervju i Aftenposten forrige helg at han ikke tror folk er tjent med at politikerne griper inn i kraftmarkedet for å bestemme strømprisen politisk, verken på kort eller lang sikt.

I Nationen-intervjuet kommenterer Gerd-Liv Valla slik: "Støre er jo en av de varmeste EU-tilhengerne vi har i dette landet. Det kan virke som om man er litt redd for å tråkke EU på tærne, men det må de ikke være."

Valla oppfordrer Støre til å handle raskt: "Gå inn i forhandlinger med EU om eksporten og sørg for at kraftprodusentene ivaretar hensynet til fyllingsgrad. Dette er strakstiltak, man trenger ikke vente til desember", sier hun. Og det er det ikke vanskelig å være enig med Valla i.