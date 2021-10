En ny kurs for Norge

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"For lite grønt og for lite rødt", var dommen fra SV. "En regjering som setter giret i revers", var dommen fra Høyre. "Kledelig kjedelig" og "Vagt og uforpliktende" var de første reaksjonene fra henholdsvis NRK og VG.

Mye av kritikken mot Ap/Sps regjeringserklæring, Hurdalsplattformen, var forutsigbar. Det er ikke overraskende at avtroppende regjering og deres støttespillere forsvarer sin politikk gjennom åtte år. Selv feilslått politikk pusses på for ettermælets skyld.

Det er heller ikke overraskende at SV klinker til. Partiet forlot regjeringssonderingene fordi det ikke fikk gjennomslag for sin mer radikale klima- og skattepolitikk. Nå skal exiten forsvares.

SV skal også forsvare seg mot enda rødere Rødt som sitter kvinne- og mannssterke på Stortinget, klare til å sparke storebror SV på leggen ved enhver passende anledning.

At Ap/Sp-erklæringen ikke omfavnes av landets toneangivende medier, er ikke overraskende. En aktiv distriktspolitikk for å bygge og legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser, skole og utdanning, kultur og gode liv i hele dette langstrakte landet gjennomsyrer regjeringsplattformen, i tone og innhold. Det er, forsiktig sagt, ikke noe landets ledende mediehus har som mål og mening.

"I utgangspunktet er ikke den nye Støre-regjeringen medienes yndling. Mange var svært skuffet over at SV forlot sonderingene, og i opptil flere Oslo-baserte medier er skepsisen til Senterpartiet stor", påpekte Klassekampen denne uka.

En aktiv distriktspolitikk samspiller imidlertid svært godt med Nationens formålsparagraf og verdiløfte. Nationen er distriktenes næringsavis. Gjennom 103 år har vi forpliktet oss til å jobbe for distriktene og bygdefolks økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Vi har forventninger til den nye regjeringen. Til at den gjør sitt ytterste for å levere på løftene om å jobbe for tjenester nær folk. At den anerkjenner og understøtter kraften som kommer nedenfra. At det nå er vanlige folks tur.

Nationen vil selvsagt jobbe journalistisk med Ap/Sp-regjeringen som med foregående regjeringer. Vi vil ettergå regjeringens politikk. Vi vil oppsøke folk over hele landet og speile deres håp og forventninger, også der håpet brister.

En valgkamp vil imidlertid innebære politiske utspill og løfter som angir primærstandpunkter - hva partiene ville gjort om de hadde flertall alene. Nå kommer hverdagen. Senterpartiet fikk 13,5 prosent oppslutning og gjorde sitt nest beste valg noensinne. Ap fikk 26,3 prosent og er regjeringens seniorpartner. Men Ap/Sp er en mindretallsregjering.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil måtte hente fram sine beste diplomatiske evner og sitt mest smittende humør for å få gjennomslag i Stortinget.

Det er bare å ønske lykke til.