Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

NOU 2022:14, "Inntektsmåling i jordbruket", har potensial til å være det viktigste jordbruksdokumentet som skal behandles i Stortinget på tiår.

Utredningen danner grunnlaget for en ny måte å beregne bondens inntektsnivå på: Ikke på utvikling fra år til år, men på forholdet mellom bondens årsverksinntekt og vanlige lønnsmottakeres årslønn – samme år.

Den såkalte Grytten-rapporten kom 3. oktober i fjor. Blant forslagene er en såkalt hybridmodell for beregning av bondeinntekt, hvor en modifisert totalkalkyle (oversikten over alle jordbrukets inntekter, kostnader og arbeidsforbruk) blir justert ut fra bøndenes skatteregnskaper.

En hybridmodell med uttrekk av visse grupper vil åpne for at ulike regjeringer kan endre beregningsmetoder og utvalg av bønder – og dermed bondens offisielle inntekt – opp og ned, for lettere å nå egne mål for politikk og budsjett.

Nå er høringssvarene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag klare.

– Vi mener modellen ikke er egna til formålet, så vi vil ikke at den skal brukes, sier bondelagsleder Bjørn Gimming til Bondebladet.

Annonse

– Vi vil ikke akseptere hybridmodellen som verktøy for beregning av jordbrukets inntekt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

Gimming og Solberg krever også at bondens egenkapital får en avkastning. I dag er denne avkastningen usynlig. Bondelaget foreslår å bruke renta på lånt kapital som grunnlag for å beregne avkastning på egenkapitalen.

Med denne enigheten er de viktigste forutsetningene på plass for en forståelig, ryddig og mest mulig korrekt beregning av bondens inntekt: Som snittet av faktiske årsregnskap på faktiske gårdsbruk.

Det er beklagelig at NBS-lederen velger å problematisere at faglagene sender hvert sitt høringssvar, heller enn å peke på den gledelige enigheten mellom faglagene.

Vi betviler ikke at NBS kan ha historiske grunner til å være irritert over storebror Bondelagets tilnærming til samarbeid faglagene imellom. Men det er lite å hisse seg opp i offentligheten over at to ulike medlemsorganisasjoner har hver sin prosess, som leder ut i hvert sitt svar på vegne av egne medlemmer. Iallfall når svarene er så like som her.

Faglagenes ledere kan og må til enhver tid velge tilnærming til hverandre: Enten løfte fram ulikheter og uenigheter, eller vektlegge felles interesser og enighet. I dette tilfellet har Solberg etter vårt skjønn valgt feil.

Det er helt avgjørende at faglagene nå står sammen om hva de er enig om: Den eneste veien til jordbruksoppgjør i framtida går gjennom beregning av reell snitt-inntekt og kapitalavkastning til bonden.