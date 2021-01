En mørk dag for USA

Vi hadde skrevet en lederartikkel med tittelen "Nytt håp for USA". Bakgrunnen var onsdagens senatorvalg i delstaten Georgia, der to demokratiske representanter er valgt inn i Senatet - jødiske Jon Ossoff og afroamerikanske Raphael Warnock.

Så stormet Donald Trumps supportere Kongressbygningen og det amerikanske demokratiets høyborg ble en slagmark. Bildene fra USA er urovekkende, uhyggelige og nærmest ufattelige.

Dessverre kan det ikke komme som noen overraskelse at dette kunne skje. Siden valgnatta i november i fjor har Trump aktivt bestridt valgresultatet. Han har nektet å erkjenne nederlaget og sterkt fyrt oppunder konspirasjonsteoriene om at valget var "rigget".

Donald Trump har oppildnet sine tilhengere på Twitter, i taler og i intervjuer. Han har gjentatt at han slett ikke har tapt, at valget ble stjålet fra ham. Trump har bedt sine velgere om fortsatt å kjempe og oppfordret folk følge med 6. januar, da "noe stort" skulle skje.

Opptøyene og det alvorlige angrepet på Kongressbygningen er dermed utvilsomt Trumps ansvar. Det uttalte også både statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) onsdag kveld.

Da den avtroppende presidenten omsider selv snakket til opprørerne og via en Twitter-video ba dem gå hjem, framholdt han likevel de samme konspirasjonsteoriene om at han er den åpenbare vinneren av presidentvalget.

Det er forstemmende å se og høre den ufattelige og skammelige mangelen på respekt for de demokratiske prosessene i USA og for verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk.

Demokratiet er skjørt, det er ikke noe fast, bestandig og uangripelig vi noen gang kan ta for gitt. Det må pleies med informasjon og kunnskap, med tillit til systemer og strukturer, med åpenhet og innsyn i maktas irrganger og med medier som en fjerde statsmakt for å rapportere om det som skjer.

Alt dette har Donald Trump over fire år jobbet aktivt for å bryte ned. Noen timer før angrepet på Kongressen sa han "We fight like hell!". Og som Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre la vekt på da han var i NRKs nyhetsstudio: Ord er makt. Det betyr noe hva våre statsledere sier.

Trump har gjennomgående sådd tvil om medienes troverdighet, han bygget opp under polarisering, splittet folket og oppfordret til pøbelvirksomhet.

Nå har det ettertrykkelig ødelagt hans ettermæle. Samtidig vil det republikanske partiet vil få store utfordringer med å bygge seg opp igjen som et respektabelt parti etter en slik skandale.

Og når granskingen av denne historiske hendelsen skal gjennomføres vil man stille store spørsmål ved mangelen på sikkerhet rundt nasjonalforsamlingen.