Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Kommunal- og distriktsdepartementet har bestilt en rapport om uønsket valgpåvirkning i Norge. Statsråd Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke publisere rapporten, samtidig som han kritiserer den i harde ordelag her i avisen.

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ser på ulike scenarioer for valgpåvirkning fra fremmede makter. Slike forsøk er godt dokumentert fra en rekke land.

FFI skriver at «eksempler på endret styresett kan være dagens liberale demokrati erstattes med et mer autoritært styresett, flertallsmakt til et radikalt eller ekstremt parti (eller blokk), eller at Norge melder seg ut av NATO eller EØS-avtalen.»

Det er det siste scenariet Gjelsvik ikke liker at FFI setter ord på. Han mener det mistenkeliggjør EU- og EØS-motstanderne i Norge.

Det aktuelle scenarioet tar utgangspunkt i økte priser på strøm, drivstoff og matvarer kombinert med flyktningstrøm og kutt i velferdstjenester.

«Planen er å skape et narrativ om at EØS-avtalen er årsaken til problemene … slik at det blir en folkeavstemming om utmelding», heter det i rapporten.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, skriver statsråden.

Annonse

Vi kan ikke se at forskerne har presentert noen argumenter for EU og EØS. De trekker opp et scenario om at «en fremmedstatlig aktør har som mål å se Norge mer isolert fra det europeiske fellesskapet».

Russlands diktator Vladimir Putin har nettopp som sitt mål å splitte den felleseuropeiske motstanden mot Russlands invasjon av Ukraina.

Vi forstår at EØS-motstanderen Gjelsvik ikke vil bli satt i ledtog med fremmede makter. Norsk motstand mot EØS og EU er helt legitime politiske standpunkt, som ikke betyr verken nasjonalisme, alenegang eller samarbeid med ondsinnede utlendinger.

Les også: Statsråden får kritikk for å bryte offentlighetsprinsippet

Men rapporten beskylder ikke norske EU-motstandere for å stå bak «uønsket valgpåvirkning». Den uønskede påvirkningen FFI beskriver, kommer fra utlandet.

Norge, inkludert EU-tilhengere og -motstandere, står sammen med resten av det europeiske fellesskapet i kampen for Ukrainas selvstendighet, selv om vi står utenfor EU.

Det kan være i fremmede staters interesse å manipulere demokratiske prosesser i andre land - også Norge. Det er i Norges interesse at FFI gjør oppmerksom på denne trusselen.

Rrapporter fra forskere kan både diskuteres og angripes, også av statsråden som mottar dem. Forutsetningen er at offentligheten får innsyn. Regjeringens kritikk av en rapport den selv ikke vil publisere stimulerer bare til mistenksomhet og konspirasjonsteorier.