Å finne et transportprosjekt som ikke har blitt noe av, er omtrent like vanskelig som å finne tre feil ved Jesus, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Nå tar han et oppgjør med den etablerte politikken for utbygging av infrastruktur. Og vet samtidig at hans nye Nasjonal transportplan kommer til å skuffe mange.

Siden Hareide satt i samferdselskomiteen på Stortinget for ti år siden, er jernbanebudsjettet tredoblet. Vegbudsjettet er doblet. Vi bruker enorme summer på å få folk og varer fram. At dette samfunnsområdet fungerer, er vi alle avhengige av. Det gjør at vi kan bo der vi bor, jobbe der vi gjør.

Knut Arild Hareides intensjoner om opprydning er gode. Nasjonal transportplan trenger en reform, et nytt opplegg for prioritering og planlegging. Å gjennomføre alle prosjekter, bokstavelig talt for enhver pris er verken økonomisk, teknologisk eller klimamessig forsvarlig.

Mandag beskrev Hareide det som en politisk ukultur, måten man har operert på. Han forklarte det med en "kjøkkenlignelse" - der kjøkkenet for eksempel er ny motorveg. Du bestemmer deg for å bytte kjøkken og anslår at det vil koste 100.000 kroner. Før du kommer i gang med arbeidet, har kostnadene plutselig steget til 270.000. Likevel gjennomfører du som planlagt - fordi du har gitt velgerne et valgløfte om å få det til.

Hareide tar til orde for at kommende NTP'er må nøye seg med å pusse opp kjøkkenet for 80.000. Det vil provosere mange. Alternativt bør man "ta for seg stua i stedet", og heller investere 300.000 kroner - hvis man totalt sett får mer igjen for det prosjektet.

Den teknologiske utviklingen i transportsektoren, med elektrifisering, automatisering og ulike delingssystemer gjør framtidig samferdsel vanskelig å planlegge. Hva slags veger trenger vi når biler og busser er selvkjørende? Behøver vi like stor kapasitet på jernbanen når vi får nullutslippsfly? Er det samfunnsøkonomisk bærekraftig å bygge bru når fergene er automatisert og miljøvennlige?

I tillegg kommer konsekvensene og erfaringene etter koronapandemien; kanskje vi slett ikke skal reise så mye som vi hittil har gjort?

Hareides konklusjon er modig. Han går i front for en endrings- og tilpassingskultur der man forsøksvis minimerer risikoen for feilinvestering. Det må bli enklere å skrote utbyggingsprosjekter som står på ønskelista i Nasjonal transportplan hvis det dukker opp andre måter å løse transportutforingene på. Måter som er rimeligere, mer klimavennlige og bærekraftige på lang sikt, måter som svarer bedre på brukernes behov.

Den største endringen i Hareides opprydning, er altså måten vi tenker på. Når Nasjonal transportplan legges fram til våren kan investeringene bli tilpasset teknologiutvikling og brukermønstre vi ikke ennå ser rekkevidden av. Man kan ikke lenger gi folk forventninger om at “disse prosjektene kommer i 2032”. Tidfesting og garantier må vente til man ser tydelig hvilke som er de mest optimale prosjektene. Da får man mest ut av våre felles midler.

Dette er sunn fornuft satt i system, mener Hareide. Ikke dermed sagt at KrF-statsråden får den ønskede brede politiske enigheten i Stortinget.