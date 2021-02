En matnasjon må snakke matbransjen opp

Mandag fikk landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) servert rapporten “Uten fagarbeidere - ingen matnasjon”. Den er skrevet av et utvalg med mandat om å skape bedre rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Og det er mer enn nok å ta tak i.

Rapporten viser at mat- og helsefag er lavt prioritert i grunnskolen og at lærere mangler fagkompetanse. Rådgivere og karriereveiledere som skal bistå ungdom i å velge linjer og finne sin veg har for dårlig kunnskap om hva slags utdannings- og karrieremuligheter som finnes innenfor mat- og måltidsbransjen i Norge.

Under fremleggelsen av rapporten fortalte Elise Sollie Syversen, som er i lære som butikkslakter, at hun ble frarådet å søke restaurant- og matfag på videregående av egne lærere på ungdomsskolen. De mente hun hadde for gode karakterer til å gå restaurant- og matfag.

Denne misoppfatningen av hva det vil si å velge et ikke-teoretisk fag, hvem som bør gå i såkalt praktisk retning, og den generelle nedvurderingen av yrkesfag, er overmoden for skraphaugen. Rådgivere fra ungdomsskoletrinnet og oppover må oppdatere kunnskapen og holdningene sine.

Det er vanskelig å øke attraktiviteten når de voksne snakker ned en bransje og ikke kan bidra med relevant informasjon. “Det er egentlig ganske tragisk, og i tillegg trist for faget”, sa statsråden da hun fikk rapporten i hende.

De siste tjue årene har da også søknadsbunken til restaurant- og matfag ved videregående skoler blitt stadig mindre. Det må flere enn Olaug Bollestad og hennes departement ta tak i. Ansvaret ligger like mye hos Kunnskapsdepartementet og Guri Melby (V), for ikke å snakke om hos skoleeierne, hver enkelt fylkeskommune og de videregående skolene selv.

Det er bekymringsfullt at rekrutteringen til bransjen er dårlig når man tar mål av seg til å være en “matnasjon” som både ivaretar egne, gode mattradisjoner, driver produktutvikling, skaper arbeidsplasser, vekst og nye merkevarer.

Skal rekrutteringen opp, må det jobbes bredt, også innenfor bransjen selv. Utvalget foreslår 24 konkrete og gode tiltak, som krav om fagbrev for å sikre seriøsitet, landsdekkende læreplassgaranti og nytt navn på utdanningsprogrammet.

Bransjen selv må også ta ansvar gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår og økt organisasjonsgrad, slik at man står sterkere i lønnsforhandlinger og dermed kan øke matbransjens attraktivitet, stolthet og status.

Et godt sted å begynne er uansett å heve kompetansenivået hos rådgivere.