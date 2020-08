En litt god nyhet

Antallet innmeldte sauetap til rovdyr har gått ned 21 prosent i år sammenlignet med samme periode i fjor. Tapstallene er de laveste som er registrert siden registreringene begynte i 2002.

Det er grunn til å tro at også det endelige erstatningsoppgjøret vil vise samme trend.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener at effektive uttak av rovdyr har vært en del av løsningen.

Uttaket av skadedyr går raskere, utvilsomt også som følge av at regjeringen har åpnet for bruk av løs, på drevet halsende hund i uttakene.

Jaktkvotene er høyere enn tidligere. I kombinasjon med skadeforebyggende tiltak hos beitebrukerne har dette gitt reduserte skader.

En delforklaring på de reduserte skadene er dessverre at det slippes færre sauer på utmarksbeite i rovdyrnære områder.

En kostbar omlegging til innmarksbeite, med påfølgende økt behov for medisinering av beitedyra, kjøp av fôr og økt bruk av kraftfôr, er ikke noe godt alternativ til utmarksbeite.

Det er en løsning som svekker sjølforsyninga, den truer kulturlandskapet og den gjør at hundrevis av truede og sårbare arter i dette kulturlandskapet går en uviss framtid i møte.

Mange av disse artene er vel så truet, det være seg av nasjonal eller global utryddelse, som våre store rovdyr. De er også langt mindre tilpasningsdyktige til nye områder enn milslukende rovdyr.

Reindrifta må trolig også betale prisen for at færre rovdyr får tilgang til sau. Rovbasen viser at 1003 tamrein er registrert tatt av rovvilt fram til 1. august i år. I fjor på samme tid var det registrert 697, ifølge Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk.

Endelig er det grunn til å regne med at fellingen av en binne med smak for sau i Nord-Trøndelag har bidratt til reduserte tapstall. Det er i så fall et resultat av feilskyting, ikke regjeringens politikk. Regjeringen ville la binna leve.

I sum er det en positiv trend i norsk rovdyrforvaltning. Rotevatn beskrev i vinter rovdyrpolitikken som en "suksess". I dag nøyer han seg klokelig med å si at politikken "fungerer".

Det må bli flere, ikke færre beitedyr i norsk utmark. En østlandsnatur uten beitende sau er ingen bærekraftig forvaltet natur.