En lærepenge for norsk presse

I februar omtale VG en dansevideo som viste at Ap-politiker Trond Giske danset med en ung kvinne på Bar Vulcan i Oslo. VGs dekning ga et misvisende bilde av hva som foregikk mellom de to på videoen. VG framstilte det som at kvinnen på videoen opplevde situasjonen som ubehagelig, og siterte henne blant annet på at hun syntes det «ble litt mye».

I ettertid ble det kjent at kvinnen i videoen, Sofie, forgjeves forsøkte å trekke det omstridte sitatet. Hun framholdt at hun opplevde situasjonen med Giske som uproblematisk.

Etter fire uker beklaget VG både sakens innhold og hvordan avisen hadde behandlet Sofie som kilde. VG laget og offentliggjorde i tillegg en egen granskningsrapport, der avisen tok sterk selvkritikk.

Sofie klaget VG inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), med påstand om at avisen hadde brutt sju punkter i pressens Vær varsom-plakat. Onsdag behandlet PFU klagen, og slo fast at VG har brutt fem av disse punktene.

PFU konkluderer med at VG ikke har vært tilstrekkelig kritisk i valg av kilder, at avisen ikke gjorde premissene for intervjuet med Sofie klart nok, ikke har gjengitt sitatene presist, ikke har opptrådt hensynsfullt og ikke har rettet og beklaget de feilaktige opplysningene raskt nok.

Resultatet ble dermed en knallhard dom i PFU. Et av utvalgsmedlemmene karakteriserte VGs sak som en skamplett i norsk pressehistorie.

PFU-fellelsen kom ikke som noen overraskelse. VG hadde selv konkludert med at de har brutt disse punktene i Vær varsom-plakaten. At VGs interne granskningsrapport også ble felt for brudd på god presseskikk på to punkter var nok mindre ventet i VG-huset.

Det er positivt at PFU kommer med en så sterk og utilslørt kjennelse som dette. VGs dekning av dansevideoen rokker ved tilliten til den politiske journalistikken – ikke bare i VG – men i norske medier generelt.

Dansevideo-saken må derfor bli et skoleeksempel på hvordan en ikke skal gjøre det i norsk presse. Denne saken bør bli pensum for nye generasjoner journalister.

Norsk Presseforbund har satt ned et utvalg som skal se nærmere på medienes omgang med kilder. Rapporten skal ikke begrenses til VG-saken, men beskrive generelle utfordringer med kildebruk i et presseetisk perspektiv.

Utvalget skal konkret undersøke medienes omgang med ulike typer kilder, kildevern, bruk av anonyme kilder, sitatpraksis og sitatregler, for å nevne noe. Rapporten skal også vurdere om det er nødvendig å stramme inn presseetikken på disse områdene.

Det er et viktig arbeid. Vi i pressen lever av tillit.

Oppsummert Felt 1 VGs mye omtalte dansevideo-sak om Trond Giske fra februar ble felt for fem brudd på pressens etiske regelverk. Lærdom 2 Saken bør bli stående som et skoleeksempel på hvordan norsk presse ikke skal behandle sine kilder. Nye regler? 3 Et utvalg vurderer pressens omgang og bruk av kilder, og vil også vurdere å stramme til regelverket. Det er et viktig arbeid.