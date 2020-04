En kronisk feilberegning

Tall fra Nibio viser at bøndenes snitt-vederlag til arbeid og egenkapital gikk ned fra 377.000 kroner i 2018 til 353.400 kroner per årsverk i fjor.

2019-inntekten er såvidt under 2015-nivået på 350.500 kroner per årsverk.

Nibios avdelingsleder og ansvarlig for Budsjettnemnda for jordbruket, Lars Johan Rustad, vedgår at anslagene er gjort i en for optimistisk tone.

– Man venter gjerne at utviklingen fra de siste årene skal fortsette, sier Rustad. Han peker på at trendbruddet der stadig økt forbruk ble avløst av stagnasjon, var vanskelig å forutse.

Det er til å forstå at virkeligheten avviker fra kalkylen. Verre er det å forsvare at avviket nesten alltid går i bondens disfavør.

Det er uforståelig at den håndfaste reduksjon i melkekvotesystemet som var allment kjent i fjor vår, likevel ikke ble lagt inn med kostnader i forhandlingsgrunnlaget. Kostnadene fra kvotekuttet var ekstraordinære, men høyst forutsigbare.

– Det er en tendens til at man ikke svartmaler framtida når man skal forhandle, sier Rustad.

Det bør det bli slutt på. De rosenrøde brillene må av, og det grelle hvite dagslys må skinne på de forutsetninger som partene i jordbruksforhandlingene legger til grunn.

Det er utvilsomt riktig at importvernet er nær utnyttet og at overproduksjon har rammet bøndenes inntekter, gjennom begrensede muligheter til å ta ut økt pris, og behov for høye omsetningsavgifter for å regulere markedene.

Når disse rammevilkårene synes å ha bitt seg fast i en slik grad at den inntektsvekst som også Stortinget har forutsatt, ikke lar seg gjennomføre i ordinære forhandlinger over tid, må det stortingspolitiske og markedsmessige endringer til. Tollvernet må styrkes. Budsjettmidlene må opp. Produktprisene, som ikke har økt på fem år, må opp.

Det realpolitiske spørsmål blir: Fremmer eller hemmer det endring at staten og bøndene nær årvisst signerer oppgjør de er enig om å fremstille som inntektsøkende?

Statens nye forhandlingsleder Viil Søyland legger vekt på «størst mulig forutsigbarhet for de næringsdrivende». Isåfall må prognostisert inntektsvekst - over tid - bli lavere og mer treffsikker.

Alle som ønsker forhandlingsinstituttet for norsk jordbruk videreført, bør ha interesse av å sikre oppslutningen og tilliten til forhandlingene blant bøndene. Det skjer ikke gjennom skjønnmaling som flasser av den påfølgende vinter.