En kostbar regjering

Verdenssamfunnet er på leting etter virkemidler i møte med en amerikansk president som søker bilaterale avtaler heller enn internasjonale allianser. Lokalsamfunnene i Norge sliter med en stat som trekker arbeidsplasser og funksjoner ut, og skal snart velge sine lokale folkevalgte for fire nye år. Og alle sliter med konsekvensene av klimaendringene.

Alt dette kunne vel behøve en norsk statsministers oppmerksomhet. Men nei: Tirsdag denne uken reiste Erna Solberg hjem fra det nordiske statsministermøtet på Island. Isteden for å snakke med sine nordiske kolleger og Tysklands forbundskansler Angela Merkel om verdensspørsmål dro Solberg hjem for å snakke med norske småpartier om nivået på bompenger.

Den småskårne rikspolitiske krise vi nå er vitne til, er knapt ønsket av noen, ikke av opposisjonen, og ikke av regjeringspartiene. Den er et resultat av innebygde motsetninger og stadig fallende velgeroppslutning blant regjeringspartiene, først og fremst for Frp og Venstre, og statsminister Erna Solbergs lederstil.

Når stadig flere av regjeringspartienes toppolitikere må kutte valgkamparrangementer for å redde egen regjering, er det uttrykk for det nær umulige utgangspunkt Erna Solberg hadde med å skape sin borgerlige flertallsregjering. Å holde den sammen er en heltidsjobb.

Ingen kunne være overrasket over at et Frp med lav og fallende oppslutning ville reise privatbilist-fanen i år, med stadig nye og urealistiske krav til lavere kostnader og riving av bomstasjoner.

Men partileder Siv Jensen tok nok mange på sengen da hun i forrige uke fikk et samlet Frp med på å støtte en bompenge- og samferdselsskisse som ble lansert av Høyre - en skisse med moderate bompengekutt og betydelig kollektivsatsing, langt fra de absolutte bomkrav sentralstyret i Frp satte tidligere i år.

Dermed var det Venstre og Trine Skei Grande som satt med Svarteper: Venstre kan si ja til skissen og avverge krisen, eller si nei, og gjøre regjeringskrisen akutt.

Men også Venstre presses på meningsmålingene. En skisse som partienes grønne konkurrenter på venstresiden vil angripe som trafikkøkende og kullsvart, er det siste Trine Skei Grande trenger.

Erna Solbergs vante løsning på interne stridigheter har vært å kaste oljepenger på dem. Det er snart oktober og statsbudsjett-fremlegg. Det er ikke vanskelig å spå at både Venstre og Frp nå lokkes med budsjettgjennomslag for egne samferdsels-hjertesaker som belønning for å legge bomstriden internt i regjeringen død før valget.

Før eller senere vil Solberg selv, eller noen andre i Høyre, se at denne oljesmurte selvoppholdelsesdriften ikke er bærekraftig verken for partiet eller statsfinansene.

Oppsummert Smalt fokus 1 Regjeringssamarbeidet krever arbeid 24/7. Så sprikende er Solberg-regjeringen Venstres svarteper 2 Frp har akseptert Høyres bompengeskisse. Det står nå på Venstre. Kjøpe seg ro 3 Enda flere oljemilliarder kan gå med for å holde regjeringen sammen. Er det høyrepolitikk?