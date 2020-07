En kjærkommen korreksjon

I vår turte ingen av partene i de nedskalerte jordbruksforhandlingene si seg sikre på at det inngåtte oppgjøret ville gi positiv inntektsutvikling for landets matprodusenter. Ferske tall viser at utviklingen blir kraftig positiv.

Hele 60.000 kroner, eller 16,7 prosent, blir veksten i vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i år.

Tallene fra Budsjettnemnda for jordbruket preges av økt volum. Melkeomsetningen øker markant som følge av at grensehandelen har stoppet opp. Markedsinntektene vil øke en drøy milliard.

Lavere rente, billigere strøm og diesel demper kostnadene med mange hundre millioner kroner. Sammen med økte overføringer gir disse effektene et par milliarder i samlet inntektsvekst i år.

Mange av disse elementene var åpenbart kjent, om ikke lett tallfestet, for partene i jordbruksforhandlingene i vår. Men den sannsynlige inntektsutviklingen ble underkommunisert i opinionen.

Det ble forståelig nok vurdert som umusikalsk å forhandle opp bondens inntekt ytterligere, med et bakteppe av at bondeinntekten allerede ville øke kraftig i år, mens andre grupper imøteså permitteringer og inntektsnedgang.

Sett i ettertid er partenes tilbakeholdenhet med å omtale den sannsynlige inntektsutviklingen forståelig. Påplussing var også helt nødvendig. Det er viktig å huske at tallene ikke gir noen inntektsfest på norske gårdsbruk. Årets økning er en nødvendig korreksjon av en utvikling som har gått i feil retning.

Inntektsveksten sto på stedet hvil mellom 2015 og 2019. Årets vekst betyr at inntektsnivået for 2020 havner 60.000 over 2015-nivå, med en årlig snittvekst på 12.000 kroner. Det er ikke mye.

Den kraftige inntektsveksten i år kan også meget vel bli et engangsfenomen. En normalisering av rente og energipriser, gjenåpning av grensehandelen og økt internasjonal handel vil igjen presse inntektsnivået i jordbruket.

Også Landbruks- og matdepartementet understreker at årets inntektsvekst er koronarelatert, og kan skyldes engangseffekter.

Styrking av tollvernet, styrking av kanaliseringspolitikken og styrking av landbrukssektorens plass i den norske blandingsøkonomien bør fortsatt være øverst på agendaen, for alle som vil ha bruk av hele landet i matproduksjonens og samfunnsberedskapens tjeneste.