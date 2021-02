I det rødgrønne toppåret 2007 ble over 8500 dekar matjord ødelagt av nedbygging her i landet. Siden har det gått nedover, viser de offisielle tallene.

Men tallene er feil - og de blir stadig mer feil. Den faktiske nedbyggingen av dyrket jord er nå rundt dobbelt så stor som rapportert i den årlige statistikken over omdisponering av jord, viser en gjennomgang fra SSB. Den reelle nedgangen i jord-ødeleggelse har stoppet opp.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har slett ikke så stor grunn til å skryte: Til tross for mye oppmerksomhet er ikke den reelle nedbyggingen gått særlig mye ned. Statsråden er ikke i nærheten av å levere på Stortingets maksimumsmål på 4000 dekar årlig nedbygging - et maksmål som allerede er altfor høyt. Hun må handle. Mer snakk og oppfordringer via rundskriv holder ikke.

Rogaland er aller verst i en ganske dårlig klasse av fylker. Mellom 2015 og 2019 ble det ødelagt tre ganger så mye matjord som rapportert til SSB fra rogalandskommunene.

Assisterende landbruksdirektør Anfinn Rosnes i Rogaland varsler en tøffere linje. Det bør være en spiker i kista for det meningsløst lokaliserte datalagringsprosjektet i Time kommune, som alene vil ødelegge hundrevis av dekar matjord. Fylkesmannnen må snarest oppfordre det ellers kurante prosjektet til å finne annen grunn å bygge på.

Å lage ny matjord er både vanskelig og kostbart. De stygge tallene for reell ødeleggelse av matjord bør være egnet til å skape ettertanke også hos det flertallet som har ønsket forbud mot nydyrking av myr for matproduksjon.

Både forbudet, og de unntaksbestemmelser som lykkeligvis er på plass, kommer i et nytt lys når vi vet at det ødelegges mye mer matjord enn det som ble lagt til grunn da vedtaket om myrdyrkingsforbud ble fattet.

Assisterende landbruksdirektør i Rogaland beklager seg over at det er krevende å skaffe full forhånds-oversikt over hvor mye de ulike byggeprosjekter vil komme til å ødelegge av matjord. Det er en gordisk knute. Rosnes sitter selv på øksa som kan hogge den over, når han sier at "det skal ikke være lett å få omregulere nye områder".

Bedre enn å bruke kreftene på å regne på matjordskadens omfang er det å si nei til hele skaden - og henvise utbygginger til skog eller fjell. Lokalpolitikere og utbyggere må lære at norsk matjord ikke er ment for bygninger og asfalt.