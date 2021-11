Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Gjennomsnittlig vederlag til arbeid og egenkapital i jordbruket endte på 374.200 kroner per årsverk i fjor, ifølge Budsjettnemnda for jordbruket.

Det er ekstremt lite. Gjennomsnittlig årslønn i Norge var 608.160 kroner i 2020. Og vanlige arbeidstakere har ingen egenkapital innskutt i bedriften sin som de må forrente av lønna si.

Ekstraordinær prisstigning på for eksempel kunstgjødsel og kraftfôr, kraft og byggematerialer ligger an til å spise opp hele inntektsveksten fra årets jordbruksoppgjør.

Den nylig avgåtte regjeringen Solberg var merkelig kraftløs i møte med bøndenes avtalehjemlede krav om reforhandling.

Få dager etter valget flyttet landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) hele kompensasjonsspørsmålet til den nye regjeringen. Hun bedyret at målet hadde vært å bli enig med bøndene, men:

"I lys av det kommende regjeringsskiftet, mener jeg det er ryddigst at forhandlingene sluttføres på et senere tidspunkt i et så viktig spørsmål som bondens inntektsmuligheter."

I sitt siste statsbudsjett la den avtroppende regjeringen inn null kroner til "bondens inntektsmuligheter". Det sier alt om hvor "viktig" Bollestad og den avtroppende regjeringen mente bondeinntekten er.

Desto mer gledelig er det å se den handlekraft Bollestads arvtager utviser i statsrådsstolen. Sandra Borch (Sp) ga bøndene fullt gjennomslag for sine krav i forhandlingene: Siden kostnadene for kunstgjødsel og byggevarer ligger an til å bli 754 millioner kroner høyere enn forutsatt jordbruksoppgjøret, så utbetaler staten 754 millioner kroner.

Det er naturlig nok vanskelig å forhåndsberegne hva bøndenes utgifter til energi blir gjennom vinteren. Det er gledelig at Borch ikke avviser å regne på bøndenes strømprisvekst, men utsetter prosessen til våren.

Borchs kontante aksept for bøndenes opprinnelige krav vil rimeligvis måtte avstedkomme nytenking – også i Bøndenes hus. Den nøkternhet som har preget Bondelagets krav i de senere tiår, med strategisk spill for å ta Småbrukarlagets heftige inntektskrav ned til det nivået Bondelaget mener er politisk korrekt, er utdatert i 2021.

Det er ikke faglagenes oppgave å føre inntektsmessig realpolitikk, når denne politikken presser bønder til å legge ned, og bygger ned jordbruket i strid med politiske mål. Snarere må jordbruket formulere – og kreve – de milliarder som behøves for å nå Stortingets vedtatte mål om økt matproduksjon.

Den nye regjeringen har vist vilje og evne til å svare. Det må gjenspeiles i bøndenes inntektskrav til våren.