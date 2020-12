Loma er navnet. Det kunne vært en luksusrestaurant. Men dette er noe mer jordnært: En døgnåpen, ubetjent lokalmatbutikk i Ryfylke.

Ti bønder har gått sammen etter initiativ fra Astrid Brommeland, Fylkesmannens bygdeutvikler i Suldal. Fylkeskommunen og det lokale bygdekvinnelaget har gitt penger til oppstarten. Det er fagbladet Bondevennen som forteller historien.

Kundene skal kunne låse seg inn i butikken med betalingskort, når som helst på døgnet. Der kan de forsyne seg av kortreist og ureist mat, betale - og kanskje takke for maten via overvåkingskameraet. Ryktene sier at salget går så det suser. Flere bønder har sin fulle hyre med å levere nok varer.

Enkelt og genialt. I typiske hyttekommuner kan markedet være potensielt svært stort. Slik kan matprodusenter nå flere kunder uten selv å måtte stå bak disken morgen, middag og kveld.

Med utsalg som Loma kan bøndene levere etter et nytt prinsipp: "Rilum", rett i lomma uten mellomledd. Slik de såkalte Reko-ringene over hele landet også sikrer markedsføring og salg av mat direkte til forbruker. I Reko-ringene forhåndsbestiller kunder for utlevering på et fast bestemt tidspunkt. Det gir kundene et verdifullt kontaktpunkt med produsentene. Men ubetjente utsalg, som Loma, er mer fleksibelt for kundene og slik sett et ypperlig supplement.

Når koronaen har ført til avlysning av markeder og messer, ser man tydelig behovet for flere salgskanaler. Skattelistene dokumenterer også det vi jo alle vet: At den virkelige matmakten og de store pengene går til dagligvarebaronene.

Enkeltstående initiativ vil ikke endre de grunnleggende strukturene for mat og makt i Norge. Der må Stortinget gjøre en større jobb når politikerne tar tak i dagligvaremeldingen igjen på nyåret. Men alle monner drar.

Mange matprodusenter har allerede startet egne gårdsutsalg, som de praktfulle og høyst forskjellige Klostergarden på Utstein i Rogaland og Avdemsbue i Lesja. Andre har gått sammen i større fellesskap, som Den gyldne omvei på Inderøy i Trøndelag. Og det finnes mange, mange flere.

Disse tre er selvsagt mye mer enn direkte salgskanaler: De byr på merverdi i form av kultur, bygnings- og landskapsvern og (mat)historie. Men noen ganger er det trolig også rom "bare" for en helt enkel handletur.

Mulighetene er mange. Hvem kan lage appen eller den lett søkbare oversikten som gjør at norgesreisende til enhver tid kan finne lokalt produsert mat på sin vei gjennom landet? I 2021 ønsker vi oss det!