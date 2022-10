Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Bøndenes slakterikonsern Nortura økte omsetningen med én milliard kroner til og med august, målt mot samme periode i fjor. Men resultatet er ned en halv milliard.

En historisk prisvekst på strøm, transport og andre innsatsfaktorer er årsaken. Nortura iverksetter umiddelbare og kraftfulle tiltak, heter det fra konsernsjefen.

«En historisk prisvekst på innsatsfaktorer rammer oss uventet og hardt. Vi har bare delvis tatt ut kostnadsøkningene i pris, konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Samme dag som Nortura la fram sine tall kom Orklas regnskap for tredje kvartal. Også her varsles tøffe tiltak.

– Orkla har gjennomført nødvendige prisøkninger for å kompensere for økte kostnader på våre innsatsfaktorer, sier konsernsjef Nils K. Selte. Han varsler nye prisøkninger.

Også Orkla beskriver hvordan kostnadene øker raskere enn hva selskapene klarer å øke prisene sine. Men selskapenes utgangspunkt er likevel vidt forskjellig.

Orklas driftsresultat var 2,2 milliarder i tredje kvartal, en bedring fra 1,7 milliarder samme kvartal i fjor. I Orkla er driftsresultatet 15 prosent av omsetningen. Bondeeide Nortura klarer bare én prosent.

Alle i matkjeden rammes når innsatsfaktorene stiger raskt i pris. Bonden får dyrere kunstgjødsel, foredlingsleddet høyere kraft- og transportkostnader, matbutikkene får dyrere strøm og arbeidskraft. Og forbruker får dyrere mat.

Norske forbrukeres matkostnad, målt som andel av disponibel inntekt, har falt siden krigen. Det er lenge siden nedgangen var bærekraftig. Nå snur den. Det er en nødvendighet, i et land med fallende sjølforsyning.

Når maten tar mer av folks inntekt, stiger oppmerksomheten rundt hvor pengene tar veien. Det er en helt nødvendig og positiv bieffekt.

Krympflasjon, altså at kjente pakninger plutselig blir mindre uten at prisen synker tilsvarende, er blitt et dagligdags ord. For første gang røykes de muntlige avtalene mellom leverandører og butikkjeder ut. Det sier sitt når førstnevnte gruppe bekrefter at slike finnes, mens kjedene rister på hodet og hevder seg uvitende.

Forbrukerrådet mener at dagligvarehandelen preges av for lite konkurranse, og at butikkene øker matprisene mer enn nødvendig. Nå skjer det ting: Matmilliardærene skal ikke lenger kunne inngå avtaler med eiere av næringsareal for å hindre konkurrenter i å etablere seg i nærheten.

Forbud mot prisdiskriminering fra leverandører er sendt på høring. Kjedenes økende bruk av egne merkevarer (EMV), skal utredes, og et nytt markedsetterforskningsverktøy vurderes.

Maten vil bli dyrere - men den må ikke bli dyrere enn nødvendig. Prisstigningen må først og fremst komme primærprodusentene, som tjener minst, til gode.