I dag legger regjeringen Solberg fram sine planer for å gjenåpne samfunnet etter koronapandemien. Et år, tre uker og fem dager etter at Norge ble stengt ned og de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig ble påført befolkningen.

Siden har det gått opp og ned. Små, spredte håp om lysere tider har brutalt blitt slått tilbake av nye smitteklynger, ny spredning av koronaviruset.

Nye utbrudd skjer nå lokalt i Norge - i Sarpsborg og Fredrikstad i tidligere Østfold, i Rælingen og Nannestad i tidligere Akershus. I Bergen. Smittesporere rapporterer om noe de ikke har sett før: Flere nekter å oppgi nærkontakter når smittesporerne ringer. Det er urovekkende.

Smitteskam er ingen god idé. Alle er tjent med minst mulig skam og mest mulig åpenhet. Det er erfaringene helsemyndighetene har, både nasjonalt og internasjonalt, i bekjempelsen av smittsomme sykdommer.

Smittesporere, sykepleiere og leger har jobbet intenst for å redusere smitte og holde folk friske. Og i live.

Annonse

Mye har gått bra. I skrivende stund er 676 registrert døde som følge av korona her i landet. Våre naboer i Sverige er knallhardt rammet. Der har 13.498 mennesker måttet bøte med livet. I Danmark 2430.

Frankrike opplever nå nærmest ukontrollert smitteøkning, mens nabolandet Storbritannia opplever de laveste smittetallene siden september i fjor.

Tilgangen på vaksiner synes avgjørende. I Storbritannia har over 46 prosent av befolkningen fått minst én vaksinedose. Tilsvarende tall for Frankrike er 13,4 prosent. I Norge: 12,9 prosent, ifølge Our World in Data.

Smittesituasjonen, nye virusvarianter og tilgangen på vaksiner vil være avgjørende for når og hvordan Norge kan gjenåpnes. Ap, Sp og Frp mener fortsatt at regjeringen må redegjøre for hvordan Norge endte med å låse seg til EU for tilgang til korona-vaksiner. Det er et legitimt og viktig krav. Og vi bør få slippe å vente på koronakommisjonen.

Regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet kommer på overtid. Helsedirektør Bjørn Guldvåg sa til VG i helga at han håpet at første trinn for gjenåpning kan starte i mai. Før påske ga Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine råd til regjeringen.

Vi ser fram til å se hvordan regjeringen vil gjenåpne samfunnet. Vi ser fram til nyheter om tilgang til vaksiner. Vi ser fram til at nordmenn kan ta tilbake livene sine.