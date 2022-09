Én dør inn, men hva når døren er låst?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Nav-reformen trådte i kraft i 2006. Da ble kommunale og statlige tjenester samlet i én arbeids- og velferdsforvaltning.

Til Nav skal brukerne gå med spørsmål og krav om både dagpenger ved arbeidsledighet, arbeidsavklaringspenger og sykepenger, pensjon, barnetrygd, foreldrepermisjon og kontantstøtte.

Målet med etableringen av Nav var å gi folk én dør inn til de offentlige velferdstjenestene. Det var en forenkling. Nå er Helsetilsynet bekymret for at de fleste Nav-kontorer rundt i landet er åpne bare seks timer i uka.

Helsetilsynets undersøkelse i 70 kommuner er gjengitt blant annet i Klassekampen. Den avdekker at svært mange innbyggere sliter med å komme i kontakt med tjenesten. Undersøkelsen er gjort i etterkant av en rekke bekymringsmeldinger fra kommuner, brukere og statsforvaltere og skal resultere i en større rapport i oktober.

Ikke overraskende er det de mest utsatte brukerne som blir skadelidende. De som trenger et menneske å snakke med, de som ikke finner fram digitalt, ikke makter å legge fram sin sak over telefon, eller som behøver hjelp med utfylling av kompliserte skjemaer.

Nav-reformen skulle forenkle tjenestene og tilpasse dem bedre til brukernes behov, samt å tilby en helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, ifølge regjeringen.no.

I takt med effektiviseringsønsker, og et åpenbart nødvendig behov for å skjerme de ansatte for at de skal ha kapasitet til å kunne drive reell saksbehandling, har etaten hatt en strategi siden 2017 om å redusere drop-in besøk.

Man må bestille time på forhånd. Å sluse brukere og kunder over på telefon, og ikke minst henvise dem til i stor grad å være selvhjulpne på digitale tjenester, har vært en gjennomgangstone også for andre offentlige instanser, banker og kontorer.

Samtidig har det i det store og hele gjort tilgjengeligheten dårligere for svært mange. Den oppnådde effektiviseringen går altså på bekostning av mange brukeres behov og blir en barriere for hjelp og tjenester man har krav på.

Uten en konkret timeavtale med en saksbehandler i Nav, er det nå stor sannsynlighet for at man møter en låst dør ved fysisk oppmøte. Da øker risikoen for at man ikke får den hjelpen man trenger og har rett på. Det kan gjelde folk med språkutfordringer, dem som ikke har bank-ID, rusavhengige eller eldre med liten digital kompetanse.

Helsetilsynets klare anbefaling til Nav er at åpningstidene må tilpasses brukere som ikke har mulighet til å benytte telefon eller digitale løsninger. Den ene døren man skal gå inn for å få hjelp må altså stå oftere åpen.