Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Syke og uføre i Norge våkner hver dag opp til en brutal virkelighet. En virkelighet som innebærer å hoppe over måltider for å ha råd til mat til barna, som handler om ensomhet fordi det ikke finnes penger til sosial omgang med andre, som handler om å være i en konstant stressituasjon fordi du ikke vet om du klarer å betale regningene.

Vi kom ansikt til ansikt med medmennesker i prekære livssituasjoner i NRKs Debatten tirsdag. Programleder Fredrik Solvang var ikke alene om å få klump i halsen av det. Etterpå, mens forskeren fra Sifo beskrev utviklingen, kom utålmodigheten. Eller sinnet.

Trygghetsindeksen fra forbruksforskningsinstituttet viser dramatiske endringer det siste året, fikk vi vite. Flere og flere husholdninger har mistet tryggheten. Hovedårsaken er at lavtlønte, minstepensjonister, uføre, de som er avhengige av arbeidsavklaringspenger eller sosialhjelp, ikke har noen mulighet til å holde tritt med prisstigningen.

Samtidig har Stortinget bestemt å kutte dagpenger til uføre som utnytter det de har av restarbeidsevne til å jobbe det de makter – helt i tråd med den såkalte arbeidslinja. Men denne gruppa skal likevel straffes. Slik rammes mange dobbelt, og børa blir blytung.

De av oss som ut fra sykdom, uførhet eller maktesløshet ikke kan delta i arbeidslivet, straffes med så lave ytelser at det fører til sosial utstøting og stigmatisering. Det er nærliggende å spørre om arbeidslinja har resultert i et forkvaklet menneskesyn. Et menneskesyn som grovt sagt går ut på at dersom syke mennesker blir så fattige at de i stor grad ekskluderes fra fellesskapet, så blir de nok friske og begynner å arbeide.

Samtidig som vi vet at de aller fleste som har falt ut av arbeidslivet, ønsker å kunne jobbe. Da bør arbeidslivet og velferdsordningene bygge på nettopp denne forutsetningen. Og debatten bør handle om hvordan vi kan styrke ordningene slik at alle får den tryggheten de trenger.

Men ingen statsråder fra Ap-Sp-regjeringa ville stille i Debatten for å snakke om den økende fattigdommen ansikt til ansikt med fattige. Det høstet ikke minst arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) kraftig kritikk for. Dagen etter skrev hun i NRK Ytring at hun burde ha vært med i Debatten. «Vi kunne vært dønn ærlig på at vi må levere mer. Mye mer!», var statsrådens budskap.

Torsdag var Persen på plass i NRKs Politisk kvarter. Men hun var ikke innstilt på snakke om hva «levere mye mer» innebærer. Ingen løfter om å øke trygdeytelsene i takt med prisstigningen, ble gitt.

Ingen utsikter til trygghet for dem arbeids- og inkluderingsministeren ikke ville møte ansikt til ansikt tirsdag. Et velferdssamfunn skal testes på hvordan de mest utsatte av oss behandles. Norge er i ferd med å stryke.