En bondevenn er død

Han var fjerde generasjon i Joh. Johannson og Norges største dagligvarekonsern Norgesgruppen, med kjeder som Meny, Kiwi og Joker, grossisten Asko og kaffekjeden Kaffebrenneriet. Torbjørn Johansson jobbet som styreleder i Asko helt til sin bortgang.

Dagligvarebransjen er knyttet til harde ord-trefninger om penger og makt i verdikjeden for mat, kanskje særlig i denne avisa.

Milliardene renner inn i dagligvarehandelen. Mens vi snakker om øre (!) til bøndene. Noen ganger til og med øre i minus, slik for eksempel melkeprisen nå utvikler seg. Uten synlig bekymring fra toppen av pengebingen.

Torbjørn Johannson skilte seg positivt ut. Næringslivslederen var jordnær, folkelig og sterkt engasjert i norsk matproduksjon. I 2014 uttalte han til denne avisa "Hjartet mitt ligger hos bøndene".

Opp mot 6000 bønder demonstrerte mot regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret dette året. Det gjorde inntrykk på Johannson. Han kommentere ikke oppgjøret, men understreket at det var viktig for han å støtte opp om norsk jordbruk og bosetting i hele landet.

Norgesgruppen er ingen ridder i grønn rustning, Kiwi-uniformen til tross. Dagligvaregiganten er en beinhard motpart for bondesamvirkene. Men under Torbjørn Johannson tok Norgesgruppen viktige, grønne valg.

Under hans styrelederverv ble målet for Asko å bli klimanøytralt. Johannson presset også på Norgesgruppen i sin helhet. I 2011 vedtok styret at "NorgesGruppen ASA kan ikke kan legge de samme avkastningskrav til grunn for miljøinvesteringer som øvrige investeringer fordi nytteeffekten miljømessig kan være vesentlig større enn den bedriftsøkonomiske avkastningen som måles. Slike investeringer har også sammenheng med det samfunnsansvar NG må påta seg", kan vi lese i "Mellommannen" - historien om Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016.

Dagligvarekonsernene Norgesgruppen, Rema og Coop leverer rekordresultater gjennom pandemien. Den kraftige veksten i lokalmat, kanskje særlig i Norgesgruppens Meny-butikker, har gitt ytterligere fart og inntekter.

70 prosent av bøndenes inntekter kommer fra markedet. Resten er politisk styrt, gjennom jordbruksoppgjøret.

Mange bønder har søkt å styrke økonomien gjennom direktesalg fra gården, Bondens marked eller Reko-ringer. Men bøndene trenger også dagligvarekjedene. Og, ikke minst, forbrukerne trenger dagligvarekjedene. Vi forventer at de selger norsk mat - både tirsdagsmat i tonn og lørdagsmat i gram.

Vårens jordbruksoppgjør blir knallhardt. Bønder over hele landet forteller om en dramatisk likviditetssituasjon etter eksplosiv kostnadsvekst på gjødsel, rundballeplast, diesel og strøm.

De hadde trengt en venn i den velfødde delen av verdikjeden. Torbjørn Johansson vil bli savnet.