En beredskaps-varsko

Det er tidvis ubehagelig å lese Forsvarssjefens vurdering av den norske forsvarsevnen.

Denne uka la regjeringen fram sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). Det mangler ikke på oppgaver. I sin årsrapport for 2019 påpeker forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at Forsvarets måloppnåelse for operativ evne og beredskap må vurderes som «mindre god».

Det norske Forsvarets oppgave er å holde en ekstern aggressor stangen inntil våre Nato-allierte kommer til unnsetning. Forsvarssjefen vurderer at bemanningen i ulike avdelinger er for lav til å si at utholdenheten er tilstrekkelig:

"Volumet på personell og materiell er lavt. Den operative evnen til å løse Forsvarets oppgaver er samlet sett mindre god", skriver Bruun-Hanssen.

Forsvarssjefen anerkjenner en positiv utvikling siden forrige langtidsplan fra 2017, som han vurderte som "forferdelig dårlig".

Manglende lagre og reservedeler, etterslep på vedlikehold og mannskapsmangel er til en viss grad utbedret siden 2017, sier Bruun-Hanssen til NTB.

I sitt fagmilitære råd ba admiralen om flere tusen ekstra folk. Regjeringens forslag til langtidsplan lover 500 ekstra mannskaper.

– Vi ser tegn på at det blir bedre. Men det er fortsatt et stykke igjen, sier Forsvarssjefen. Han vurderer fortsatt Forsvarets beredskap og evne til operasjoner som "mindre god."

Regjeringens nye langtidsplan varsler 16,5 milliarder ekstra til forsvaret innen 2028. Forsvarssjefens 2019-rapport er en klar beskjed om at økningen må komme jo før jo heller.

Forsvarssjefen er fornøyd med at gamle korvetter og u-båter skal få lengre levetid, at cyber-forsvaret styrkes og soldatutdanningen flyttes til egne rekruttskoler.

Brigade Nord og landforsvaret av Finnmark skal - helt nødvendig - bygges opp. Økt russisk aktivitet i norsk nærhet har strukket Forsvarets kapasitet til det maksimale, ifølge Forsvarssjefens årsrapport.

Så skal Sjøforsvaret planlegge ny fartøystruktur, inkludert en erstatning for den havarerte KNM Helge Ingstad. Det er å håpe at satsingen ikke skal salderes med det regjeringen kaller å "fortsette moderniseringen av Heimevernet".

Når regjeringen vil videreføre Heimevernets struktur slik den er i dag, kan det også bety nullvekst, noe som igjen vil redusere Heimevernets forsvarsevne. Den norske geografien taler mot en slik reduksjon.