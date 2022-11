Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I fjor ble 67 norske matprodusenter anmeldt for dyremishandling av Nettverk for dyrs frihet. Med i anmeldelsene lå bildemateriale fra grisefjøsene til de anmeldte bøndene.

Bildene var fremskaffet i mørket, ikke av Mattilsynets utdannede personell i kontrollerte og objektive former, men av aktivister som ønsker å nedlegge kommersielt norsk dyrehold.

Over en periode på seks år tok aktivistene seg ulovlig inn på norske gårdsbruk og tok egenregisserte bilder og video.

Resultatet ble deretter. 56 av 67 saker er henlagt, viser en gjennomgang gjort av NRK. I alt sju norske politidistrikt har stått bak henleggelsene, som i 35 tilfeller skyldes bevisets stilling.

Politiadvokat og fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen, påpeker det åpenbare: Et bilde er ikke i seg selv nok til å dømme folk for dyremishandling.

– Beviset må også vurderes kritisk opp mot andre bevis som blir lagt fram, sier politiadvokaten til NRK. Tallene viser altså at aktivistenes bilder i stort ikke tåler kritisk blikk.

En anmeldt bonde i Innlandet har vedtatt et forelegg på 12.000 kroner for brudd på dyrevelferdsloven. En annen produsent er dømt til 60 dagers betinget fengsel, men ankefristen er ikke ute.

Les også: Svinebøndene slipper fengsel etter ulovlige videobevis

Annonse

22 av sakene er henlagt på grunn av foreldelse. Her er det verd å merke seg at mange var foreldet allerede da de ble anmeldt av aktivistene. Det er en indikasjon på at det viktigste ikke var å anmelde saker som kunne domfelles, men å skape en stor mediesak.

Det er 1700 svinehold her i landet. Seks års målrettet arbeid fra dyrevernaktivister har altså gitt ett forelegg og én betinget, ikke rettskraftig dom. Ni saker er fortsatt under etterforskning.

Dyrevernarbeid bør foregå i dagslys, med fagfolk. Mattilsynet har, med bistand fra Veterinærinstituttet, besøkt mer enn hvert tredje norske grisefjøs i 2021 og 2022. Tilsynene var uanmeldt.

Les også: På tide å sprenge fjøsdøra

I de første 342 tilsynene fant Mattilsynet ingen alvorlig vanskjøtsel, og ingen saker som ga grunnlag for politianmeldelse eller avvikling/begrensning av dyreholdet.

Det ble imidlertid funnet regelbrudd i annethvert tilsyn. De fleste knytter seg til rotemateriale og strø i bingen, og til behandling av syke og skadde dyr. Det kom 47 hastevedtak i forbindelse med sistnevnte.

Norsk svinehold er i sum god matproduksjon. Nettopp derfor bør regelbruddene som Mattilsynet påpeker, vekke næringen. Grisers naturlige rotebehov skal ha materiale å jobbe med. Dyr som ikke er friske skal behandles særskilt godt.

Folk som over tid ikke klarer å behandle dyr bra, har ingen plass i norske fjøs. Det har ikke aktivister med brekkjern og kamera heller. Mattilsynet og politiet har ansvaret for å få dem fjernet.