EMV er på vei ut

Det siste tiåret har matvarekjedenes egne merkevarer erobret stadig større andeler av dagligvaremarkedet. For bearbeidet kjøtt, egg og grønt nærmer andelen seg 80 prosent.g

Torsdag skal næringskomiteen på Stortinget avgi innstilling til Dagligvaremeldingen. SV ønsker et forbud mot at matvarekjedene eier sine egne merkevarer. Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes begrunner godt hvorfor partiet bør få flertallet med seg:

"Kjedene styrer fra produsentleddet, til grossist og distribusjonsleddet og helt ut til forbruker. Det kan forklare at prisene på norske dagligvarer blir hengende etter og at markedet ikke funker."

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) har det riktige utgangspunkt for behandlingen: Dagligvarekjedene har for mye makt.

Avisen Dagens Næringsliv avviser forbud mot EMV. På lederplass ytrer avisen tro på at fenomenet sikrer både DN-leserne (høykostprodukter som Jacob's klasses også som EMV) og de fattige: EMV er billig mat for folket, er overbevisningen.

Ute i folkets handledisker er virkeligheten en annen: Når de få pakkene med Gilde kjøttdeig er utsolgt, er veien åpen for å prise opp EMV-kjøttdeigen - som matkjedene ovenikjøpet har fått ekstra billig fra leverandør.

Piano vaniljesaus med helmelk og fløte utkonkurreres av det importerte kopiproduktet Eldorado, som er laget på billig vann og kokosolje (og pakket i emballasje som ligner Piano). Det er veldig lønnsomt for EMV-eier Norgesgruppen. Kundene betaler marginalt mindre, eller like mye, for et mye dårligere produkt.

Uten EMV kan merkevarene fra Orkla, Nortura og andre store leverandører få for liten konkurranse, slik at prisene vil stige, hevder matkjedene. Men EMVs framvekst har skjedd samtidig som matvareprisene har økt mest i Norden, og samtidig som bøndenes inntekter har sakket akterut.

Både Bondelaget og Småbrukarlaget signaliserer vilje til EMV-forbud her i avisen. Organisasjonene bør nå kjenne sin besøkelsestid. Det er åpnet en dør på Stortinget for lovregulering av de styrtrike kjedene som presser bondens økonomi. Den døren bør bøndene presse på.

Både EMV-forbud og marginkontroll i kjedene er innenfor rekkevidde. KrF har tidligere fridd til velgerne som et parti som gir et nytt landbruksflertall. Partiet må bestemme seg for om det står på regjeringens og matvaremilliardærenes side, eller på maktfordelingens, bøndenes og industriens side.