Møtende vararepresentant på Stortinget for Oppland Senterparti og leder for Senterungdommen, Torleik Svelle, trodde ikke sine egne øyne i butikken: Norgesgruppen har lansert Eldorado-produktet «Flytende gårdsegg».

– Jeg merker meg datoen i dag, 1. april. Om det ikke er tull, så er det vanskelig å ta dette alvorlig, sa Svelle her i avisen.

Svelle mener egg på flaske fjerner maten fra naturen og høna. Det er et gangbart poeng. Men det kan brukes også mot pølser, et annet foredlet produkt som gjør små kjøttbiter, som visuelt framstår som små kjøttbiter, om til en strømlinjeformet abstrakt form.

Egg kommer heller ikke "ferdig innpakket". Ingen selger egg i løs vekt. De må emballeres i kartong, eller som her, i flaske.

Når Svelle mener at egg på flaske er "et stort skritt i feil retning", er det fristende å spørre hva som vil være et skritt i riktig retning. Hva skal industrien slutte å foredle? Skal bondesamvirket Nortura slutte å levere ferdigstekte kjøttkaker? Hva med hollandaisesaus på glass?

– Trenger vi virkelig å erstatte naturlig emballasje med plast i 2022? spør en forbruker. Det er opp til forbrukerne å avgjøre.

I disse dager pakker en god del av oss bilen, skuteren eller sekken med mat for å dra til fjells. Mange har erfaring med at egg i vanlig kartongbrett er skjør vare å transportere. Egg på flaske vil være rensligere og enklere på tur.

Hvis forbrukerne ikke ser poenget, men klarer seg med egg pakket på vanlig måte, så vil eggeflaskene forsvinne. Slike produktjusteringer og -forsøk skjer i mathyllene hele tiden.

Det er uheldig at eggene hos Norgesgruppen kommer i plastemballasje, ikke i pappboks som for eksempel drikkemelk og juice gjør. Det er også beklagelig at de selges under EMV-merket Eldorado. Kjedenes egne merkevarer er ikke i verken bøndenes eller kundenes interesse.

Men det kan for eksempel Nortura gjøre noe med. Plastfrie Prior egg på pappboks bør være en nærliggende forretningsmulighet.

Nortura solgte piskede egg på boks allerede i 2011, men salget gikk for dårlig og samvirket sluttet med produktet. Den gang gjorde kjølediskene det umulig å plassere produktet sammen med vanlige egg. I dag kan egg på flaske og boks stå sammen med egg i kartong og gi forbrukerne valgmuligheter.