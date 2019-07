Dyrt og dårlig vareutvalg?

En rapport som forbrukerforskningsinstituttet SIFO har laget for Nærings- og fiskeridepartementet, viser at vareutvalget i norske dagligvarebutikker tilsvarer 61 prosent av det svenske. Likeledes viser rapporten at de norske prisene i snitt er 56 prosent høyere enn i resten av EU.

Tallene understreker behovet for en lov om god handelsskikk og større åpenhet rundt forhandlingene mellom leverandørene og dagligvarekjedene. Med kun tre dagligvarekjeder i Norge er det helt nødvendig med et sterkere offentlig tilsyn av konkurransesituasjonen i markedet.

Samtidig er det riktig å nyansere inntrykket som er skapt av det norske dagligvaremarkedet. Et særtegn med det norske markedet er at vi har mange og små butikker. Som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ganske riktig er inne på, er Norge et tynt befolket land med store avstander. Dermed kan vi ikke uten videre sammenligne oss med Sverige.

I rapporten slås det fast at Norge har tilnærmet like mange butikker som både Sverige og Nederland, selv med et betydelig lavere innbyggertall. Det betyr at kundegrunnlaget per butikk er betydelig lavere. Gjennomsnittsbutikken i Norge har litt over halvparten av kundegrunnlaget til gjennomsnittsbutikken i Sverige.

Kundegrunnlaget påvirker omsetningshastigheten for varer. I butikker med få kunder, er det spesielt krevende med varer med kort holdbarhet og liten omsetning. Ergo vil disse butikkene ha færre varelinjer.

I spredtbygde Norge er det naturlig at butikkene har lavere kundegrunnlag enn i andre land med mer sentralisert bosetting. Men også i Oslo er det mange og små daligvarebutikker. Det kan henge sammen med norsk forbrukerkultur, der vi foretrkker korte og hyppige handleturer. Hvis vi som forbrukere er opptatt av nærhet til dagligvarebutikkene, vil det gå på bekostning av vareutvalget.

Når det gjelder matprisene, er det en myte at de er så mye høyere enn i andre land. Matprisene i de ulike landene må vurderes opp mot innbyggernes inntektsnivå. I Norge er gjennomsnittsinntekten blant de høyeste i Europa. Målt i andel andel av husstandenes inntekt, er norske forbrukere blant de som bruker minst penger på mat i Europa.

Dette er faktorer som forklarer både lavt vareutvalg og høyt kostnadsnivå i norsk dagligvarebransje. Likevel er det på høy tid å gå bransjen tettere inn på livet. De tre dagligvarekjedene definerer langt på vei hvilke produkter forbrukerne får tilgang på, og har svært stor makt i markedet.

Da er det på høy tid at regjeringen får fortgang i arbeidet med den nye loven om god handelsskikk, som den av uforståelige grunner har trenert i årevis.

