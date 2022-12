Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er ikke lov å avlive dyr på slakteri uten bedøvelse i Norge. Det skaper problemer for landets jødiske minoritet, som vurderer at bedøvde dyr ikke er friske i religiøs forstand, og dermed heller ikke akseptable å spise, etter jødisk tradisjon.

Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn, kaller landets slaktelover antisemittiske. I en podkast i VG sier han at det norske samfunn burde skamme seg over forbudet mot kosherslakting.

Denne diskusjonen er gammel, og det kommer få nye argumenter i debatten. Det Mosaiske trossamfunn hadde et likelydende utspill i NRK i 2007.

Også den gangen fokuserte trossamfunnet på den åpenbart antisemittiske argumentasjonen som i sin tid foranlediget innføringen av forbud mot avliving uten bedøvelse i mellomkrigstiden.

Norsk dyrevelferdslovgivning anno 2022 er sekulær, og den har sin begrunnelse i hensynet til dyrs velferd. Dyrevelferd er ikke religion eller tradisjon, det er en vitenskap.

I en risikovurdering fra 2008 melder Vitenskapskomiteen for mat og miljø at "på grunn av de alvorlige lidelsene dyr utsettes for i forbindelse med slakting uten bedøvelse, bør husdyr alltid bedøves før de avlives med blodtapping."

Annonse

Konklusjonen er i tråd med hva European Food Safety Authority (EFSA) konkluderte i 2006: På grunn av de alvorlige dyrevelferdsbekymringene knyttet til slakting uten bedøvelse bør bedøvelse alltid brukes før strupen skjæres over.

Den Norske Veterinærforening, Rådet for dyreetikk og Animalia har vurdert spørsmålet, og har kommet til samme konklusjon.

Mange land tillater kosherslakting. Norsk dyrevelferdsregler er svært strenge i internasjonal målestokk, og det skal vi være stolte av. En sterk dyrevelferd er også et fortrinn i norsk matproduksjon, som ellers preges av klimatiske og økonomiske ulemper.

Personer med religiøs tro som krever kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse har i dag mulighet til å importere slikt kjøtt til Norge. Det kan argumenteres for at denne ordningen bidrar til dyrs lidelse i utlandet.

Dagens importmulighet er en tilfredsstillende kompromiss, en pragmatisk løsning på et i volum svært lite problem, som bør videreføres.

Det er ingen grunn til å forsvare de antisemittiske holdningene til kosherslakting i Stortinget på 1920-tallet. Det er heller ingen grunn til å betvile at jødisk slaktetradisjon er tuftet på dyrevelferdshensyn. Før moderne bedøvelsesmetoder som skuddmaske eller elektrisitet kom i bruk, var et rent strupekutt sannsynligvis den mest skånsomme måten å avlive husdyr på.

Men vi kan simpelthen ikke svekke norsk dyrevelferd med henvisning til 90 år gammel antisemittisme.