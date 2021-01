Dumt å spare seg til fant

Det tok 13 dager å analysere koronatestene fra Nordre Follo, som kunne påvise det muterte viruset. I Oslo har de ventet i 23 dager på svar, i Rogaland helt siden romjulen. I Danmark bruker de 3-5 dager på samme prosess.

Nå er 25 kommuner stengt ned og 1,5 millioner nordmenn berørt av de strengeste restriksjonene siden mars i fjor. "Dette går ikke lenger", var Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo, Raymond Johansens enkle beskjed til helseminister Bent Høie (H).

FHI jobber så raskt de kan, døgnet rundt. Men direktør Camilla Stoltenberg påpekte til VG i helgen at et kutt på 200 årsverk over fire år har satt sitt preg på organisasjonen. Og det er ikke første gang Stoltenberg sier ifra.

Hun varslet om at beredskapen på smittevernsiden ikke var god nok og kunne være uforsvarlig allerede lenge før koronapandemien rammet verden, blant annet i Dagens Medisin høsten 2018.

Siden har de bemannet opp igjen noe, men "vi har ikke hatt den kapasiteten vi har ønsket", sier Stoltenberg. Selv om utfordringene med mulig muteringer av koronaviruset har vært der hele tiden, vi har visst om dem lenge.

Det er ubehagelig for Høie å bli minnet på disse kuttene. Derfor hevder han at hovedforklaringen på situasjonen vi er i, der store deler av Norge nærmest holder pusten mens vi venter på analyseresultater av mulige muterte virustester, ikke har med regjeringens "effektivisering" å gjøre.

På NRKs Politisk kvarter mandag morgen, forklarte Høie tvert imot at kravene FHI ble pålagt førte til at de “la om laboratorievirksomheten, sånn at laboratoriet fikk høyere kapasitet”.

Det lyder som plask fra en som ror hardt. Det hjelper heller lite på inntrykket at Høie påpeker at “Arbeiderpartiet ville kutte enda mer, i sitt alternative budsjett”.

Målet med Høyre-regjeringas såkalte ABE-reform var å sikre mer effektiv drift i statlige virksomheter. Men man kan altså spare seg til fant. For beredskap handler om å ligge i forkant. Kanskje må man bruke penger man ikke vet om "kommer til nytte", men det ligger i forsikringens natur at den må betales på forhånd. For sikkerhets skyld.

Norge ligger langt bak både Danmark og Storbritannia i analysekapasitet og -hastighet. For å komme opp i marsjfart, må FHI sikres den kapasiteten de trenger. Og de må ta imot hjelp fra andre tilgjengelige institusjoner, sykehus og fagmiljøer som NTNU, som har tilbudt sin bistand, for å få de mulige muterte virusene raskt under kontroll.

Det er en kamp mot klokka, hvis vi skal unngå å måtte stenge ned enda større deler av landet igjen. Prislappen - og konsekvensene - er alltid størst i etterkant.