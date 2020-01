Duket for større oppvask i Nav

Torsdag morgen, samme dag som Stortingets høring om Nav-skandalen startet, fikk vi enda et nedslående eksempel på at "noe må være råttent i Nav-systemet".

I NRKs nyhetsmorgen kunne vi høre følgende historie i : Nav krevde tilbakebetalt 305.000 kroner av en kvinne. Hun evnet ikke å betale, og pådro seg en betalingsanmerkning. I vinter skulle kvinnen ha møtt i retten.

Etter Nav-skandalen ble rettssaken avlyst, og kravet om tilbakebetaling stanset. Nav skal behandle kvinnens sak på nytt - men vil ikke slette kvinnens betalingsanmerkning.

Kvinnens advokat forklarer hvor belastende betalingsanmerkningen er for kvinnen. Med betalingsanmerkning får en verken boliglån eller kredittkort, og kan bli nektet å abonnere på mobiltelefon, bredbånd eller strøm - og å kjøpe forsikring.

Navs begrunnelse for ikke å slette betalingsanmerkningen, til tross for at betalingskravet er stanset, er: "Nav Innkreving i Skatteetaten og Namsmannen sletter ikke betalingsanmerkningen så lenge gjelden ikke er betalt". Det svarer Magne Fladby, leder for innsatsteamet som jobber med trygdeskandalen ved Navs hovedkontor i Oslo, til NRK.

På spørsmål om han mener dette er rimelig, svarer Fladby: "Det er beklagelig at disse personene har fått en betalingsanmerkning på bakgrunn av en gjeld som egentlig er uberettiget på grunn av den feilen vi har gjort."

Nav-logikken er i denne saken både ubegripelig og uholdbar. Ikke minst fordi den er i strid med et grunnleggende rettsprinsipp som Nav burde - og bør - legge til grunn i sin omgang med brukere: Tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Hvorfor skal denne kvinnen straffes med betalingsanmerkning når betalingskravet er trukket tilbake? Det er helt urimelig, og vitner om ukultur i Nav-systemet - en institusjonalisert ukultur, som Nav-ledelsen må svare for.

Det viktigste spørsmålet blir: Er Nav-systemet per i dag gjennomsyret av en ukultur som skygger for Navs samfunnsoppdrag? Skygger denne ukulturen for at Nav er der for brukernes skyld? "Navet i vårt velferdssamfunn", som det ble sagt da Nav i sin tid ble etablert.

Enkelte forsøker seg på trygdesvindel, men det skal ikke føre til at Nav-brukere generelt skal behandles som noe i retning av kriminelle "til det motsatte er bevist". Dessuten er få steder det er så viktig at ukulturen ikke får rå.

Nav-medarbeiderne må i tillegg til å få riktig opplæring i regelverket, også læres opp til å bruke vett og forstand og sitt beste skjønn i arbeidet. Dermed kan nok mange Nav-arbeidere også få det mye lettere på jobb - og mye bedre.

Det kan være nyttig å spørre om sentraliseringen av velferdstjenester i ett eneste stort Nav kanskje var et feilgrep - og hva som eventuelt bør gjøres med det. Vi foreslår at spørsmålet blir en del av valgkampen 21.