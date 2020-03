Dugnadens pris

Spredningen av koronasmitten må dempes, og helst stoppes. Norske myndigheter har innført de strengeste og mest inngripende tiltak i fredstid. Norge er i en slags unntakstilstand. Hensynet til liv og helse settes først, og slik må det også være.

Samtidig innebærer lavere virksomhet, og omfattende stenging av virksomhet, betydelige ekstrakostnader og økt risiko for norsk næringsliv.

For enkelte arbeidstakere, for eksempel permitterte, og for enkelte yrkesgrupper, som kunstnere og artister, innebærer situasjonen en betydelig inntektssvikt. Selskaper som sliter, kan gå konkurs og arbeidsplasser kan forsvinne. Noen betaler en høyere pris for den nasjonale koronadugnaden. "Vi ser at dere sliter, og vi skal hjelpe til", sa statsminister Erna Solberg fredag. Slik må det selvsagt også være.

Fredag morgen bidro Norges Bank til dugnaden ved å sette ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. Lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får betydelige konsekvenser for norsk økonomi, men Norges Bank håper å kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

Norges Bank anbefalte samtidig å justere ned kravene til bankenes egenkapital fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Finansdepartementet fulgte umiddelbart opp. Dermed blir det enklere for bedrifter å få lån, og bankene trenger ikke å stramme inn sin utlånspraksis.

Sentralbanksjef Øystein Olsen er forberedt på å sette renten ytterligere ned.

Solberg-regjeringa presenterte sin første økonomiske hjelpepakke fredag ettermiddag. Finansminister Jan Tore Sanner understreket at tiltakene kun er en begynnelse. Det var også en helt nødvendig forutsetning, for tiltakene er åpenbart ikke tilstrekkelige. Sanner viste til at han nå ser på arbeidsgiveravgiften. Den bør Solberg-regjeringa fjerne så raskt som mulig.

De viktigste tiltakene er i denne omgang: Skjønnsrammen til kommunene økes med 250 millioner kroner i 2020, avgiftslettelser til flybransjen, arbeidsgiverperioden for permitteringer reduseres fra 15 til 2 dager, private næringsdrivende kan utsette forskuddsskatten.

Ifølge finansministeren, tilsvarer tiltakene 6,5 milliarder kroner, inkludert tapte inntekter for staten (provenytap). Samtidig så handler altså noen av tiltakene om utsettelse av skatt.

Flybransjen er skuffet naturlig nok skuffet, og spør seg om Solberg-regjeinga vil stå og se på at selskapet går konkurs. NHO er også skuffet, til tross for den betydelige lettelsen i permitteringsansvaret.

Den første hjelpepakka er også pinglete liten sammenlignet med de økonomiske pakkene andre lands regjeringer har bidratt med. Det er viktig at neste hjelpepakke kommer raskt.