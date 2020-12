Frivillige lag og foreninger, organisasjoner i by og bygd, jobber utrettelig for å gjøre hverdagen bedre for sine medmennesker og lokalsamfunnet de er en del av. Lørdag ble Frivillighetens dag markert.

Det er i underkant av 11.000 idrettslag her i landet. Det er velforeninger og Røde Kors, det er kor og teater, korps, kvinneforeninger og søndagsskoler.

Ulønnet innsats i Norge er beregnet å omfatte rundt 142.000 årsverk. Mens halvparten av dugnaden foregår innenfor kultur og fritid, er sektoren for helse, eldreomsorg og beredskap ute i kommunene full av mennesker som bidrar av egen fri vilje. Det har stor samfunnsøkonomisk nytteverdi.

I tillegg har det menneskelig verdi. Et engasjement for å gjøre hjemstedet sitt til et bedre sted å bo skaper tilknytning og identitet. Å delta på dugnad gir fellesskap og tilhørighet.

Frivillig gratisarbeid er viktig ikke bare for enkeltmennesker, men for å øke attraktiviteten til lokalsamfunn over hele landet. Det er en avgjørende ingrediens for et godt liv i distriktene og en buffer mot fraflytting.

Frivilligheten lider imidlertid under mangel på forutsigbarhet. Selv om folk jobber gratis, trenger lag og foreninger stabil økonomi for å tilby aktivitet, deltakelse og opplevelser.

Der kommer momskompensasjonen inn. I statsbudsjettet for 2021 vil regjerigen øke posten til 1,8 milliarder kroner. Det er i tråd med Frivillighetsmeldingen, "Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig", som kom våren 2019. Men fortsatt mangler rundt 350 millioner kroner, ifølge Frivillighet Norge.

Regjeringa viser til at de totale summene betalt ut i momskompensasjon har økt. En viktig årsak er imidlertid at aktiviteten i frivillighetssektoren har blitt større. Aktørene betaler altså inn mer moms til staten.

I dag må organisasjoner aktivt søke om kompensasjon for moms når de har gått til innkjøp av nødvendig utstyr og tjenester, enten det er kaffetraktere og vaffeljern eller snøskutere og brøytemaskiner.

Tida er inne for å gå bort fra en slik 25 prosent skatt på frivillighet, og i stedet trappe opp til hundre prosent momskompensasjon.

Det vil minske byråkratiet, gi større fleksibilitet for lag og foreninger, og er et forenklet og treffsikkert virkemiddel for å sikre fortsatt høy aktivitet i en helt uvurderlig samfunnssektor.

En slik ordning er ikke blitt mindre viktig nå når frivilligheten i tillegg er hardt rammet av koronapandemien.