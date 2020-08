Dropp flosklene, snakk konkret

Vi har i årevis hørt representanter for Solberg-regjeringa kalle en reform som sentraliserer politiet for "nærpolitireform". Derfor har en altfor stor del av ordskiftet blitt debatt om politireformen er en nærpolitireform eller ikke.

Den viktige debatten om hvordan politiets fagkompetanse kan styrkes og utbygges på viktige områder uten at det går på bekostning av nærpoliti i hele landet, og i tråd med Gjørv-kommisjonen, er skjøvet i bakgrunnen.

Nå har mange, sist Politiets Fellesforbund, slått fast at politireformen er en sentraliserende reform, som svekker nærpolitiet. Det er viktig med en mer konstruktiv debatt – raskt. Tilsløring og floskler må droppes, og ansvarlige politikere i alle leire bør bestrebe seg på å argumentere konkret.

Det manglet ikke på flosklene i debatten om kommune- og regionreform og tvangssammenslåing heller. Solberg-regjeringas kommunalministre har flittig brukt begreper som "bærekraftig" og "robust" som honnørord uten definert innhold. Den slags kan raskt gå på velgernes tillit løs, og svekke demokratiet.

Annonse

Sånn sett har det ikke vært bare oppløftende å lese nåværende kommunalministers innlegg i avisene denne sommeren. Nikolai Astrup (H) fortjener slett ikke å bli hengt ut som regjeringas største floskelmaker, men byr på et par eklatante eksempler på hva velgerne ikke trenger så mye av.

Slik formulerte kommunal- og moderniseringsministeren seg i flere aviser, for eksempel i Hallingdølen 18. juli: "Omstilling og modernisering er den nye normalen. Regioninndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor. Større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften. Det legger dessuten grunnlaget for bedre samarbeid med andre regionale aktører, noe som er helt avgjørende."

Hva betyr for eksempel "Større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften"? Hvordan styrkes lokaldemokratiet av større fylkeskommuner? Styrkes lokaldemokratiet av sentralisering? På hvilken måte? Er for eksempel finnmarkingene enige i det?

I opphetede TV-debatter under innspurten av valgkampen, er det dessverre sjelden rom for utdyping. Men i leserinnlegg om sommeren, bør det nok gå an å konkretisere i noe større grad, slik at det politiske ordskiftet bli reelt – og dermed viktig.

Erfaringene fra misbruket av begrepet "nærpolitireform" bør disiplinere Solberg-regjeringa til å spare velgerne for direkte løgn, slik Politiets Fellesforbund slår fast at snakket om nærpolitireform er.

Dernest bør alle politikere, i og utenfor Solberg-regjeringa, spare oss tomme floskler og være så konkrete som mulig i sin argumentasjon.