Dramatiske utsikter

Vi vet at været blir «villere og våtere». Likevel er er FNs klimapanels spesialrapport om verdens hav og isdekke en øyeåpner, ikke minst for oss her til lands. Vi har mye hav, is og snø. Norge er en fiskerinasjon, og i dette langstrakte landet, der knapt tre prosent av jorda kan dyrkes, er matproduksjonen utsatt.

Havet har stor betydning for alt liv på kloden. Havet absorberer en stor del av den globale oppvarmingen. På grunn av CO2-opptaket, er havet blitt varmere, mindre salt og mer surt. Klimapanelet advarer om at en rekke arter og naturtyper er utrydningstruet.

Ifølge Klimapanelets rapport om verdens hav og isdekke vil klimaendringene innebære omfattende konsekvenser for Norge som fiskerinasjon. Fiskebestandene vil flytte seg. Varmere vann vil gå ut over tareskogen mange plasser. Sjøisen i Arktis vil fortsette å krympe, og leveområdene for arktiske arter vil bli stadig mindre.

Klimapanelet forventer at fisket vil avta med mellom 21 og 24 prosent i løpet av dette århundret, globalt sett. Det er dramatisk.

Miriam Jackson er hovedforfatter av kapittel to i rapporten, som handler om fjellområder. Hun peker på at det vil bli mindre snø. Vintrene i Norge vil bli kortere: «Isbreer trekker seg tilbake, permafrost tiner. Det blir mindre snødekke og færre dager med snø», sa Jackson under presentasjonen av rapporten.

Konsekvensene er blant annet at faren for flom og skred øker. Vannføringen i fjellet vil endres betydelig. Noen steder blir det kraftigere vannføring, andre steder mindre. Det er vanskelig å forutse akkurat hvordan endringene slår ut. «Det vil i sin tur innebærer at ulike former for naturfare vil øke her i landet», sa Miriam Jackson, og listet opp konsekvenser: Hyppigere snøskred, flere skred i våtsnø i stedet for tørrsnø, flere leirras, jordras og ras i fjellet. Det vil oppstå risiko for naturkatastrofer på nye steder.

Klimaendringene kan få betydning for norsk vannkraft: Det kan komme store mengder vann på nye steder, der det ikke kan tas imot av kraftverk. Elver kan svulme opp og gå over sine bredder.

Jordbruket kan komme til å slite med økt vannføring på feil tid av året. Om vannet kommer om vinteren, er det til liten nytte for matproduksjonen. Og selvsagt: Kommer det for mye om våren eller høsten, blir det atskillig vanskeligere å så og høste.

Rapporten bør, eller rettere må, anspore til økt innsats for å redusere klimautslippene. Ikke ved å spre flyskam eller kjøttskam, men gjennom ansvarlig politikk som fordeler kostnadene for klimakuttene rettferdig. Samtidig må det gjennomgripende samfunnsendringer til, slik FNs naturpanel nylig minnet om: «Forestillingene om et rikt liv må i mindre grad knyttes til økt materielt forbruk.»

Oppsummert Mye hav, is og snø i Norge 1 FNs klimapanels spesialrapport om verdens hav og isdekke, er høyst relevant for Norge. Fisk 2 Klimaendringene innebærer at fiskebestandene flytter seg, mindre tareskog og sjøisen i Arktis fortsetter å krympe. Leveområdene for arktiske arter vil blir mindre. Jordbruk 3 Jordbruket vil slite med økt vannføring. Kommer vannet om vinteren, er det til liten nytte for matproduksjonen. Kommer det vår eller høst, blir det enda vanskeligere å så og høste.