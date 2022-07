Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Rødlysene blinker nå i flere bransjer. Og aller mest for bakeribransjen. "Hvem skal foredle kornet fra bøndene?", spør Georg Husebæk, daglig leder i den landsdekkende innkjøpsorganisasjonen for bakere og konditorer, Din Baker. Bakerne er et viktig tannhjul for verdikjeden fra bonde til bord.

I et innlegg i Nationen, skriver Husebæk: "Norske bakere står i en svært alvorlig situasjon, noe som er kommunisert tydelig til de politiske partiene de siste månedene. Det er tøft å være i en bransje som nesten utelukkende er avhengig av strøm, korn og drivstoff for å produsere og levere varer til forbrukerne. Det er vanskelig å se hvilke andre bransjer og næringer som blir like hardt rammet av den makroøkonomiske situasjonen".

Husebæk advarer om "en rekke konkurser og masseoppsigelser" dersom de folkevalgte ikke våkner. Norske bakere har fått sjokkpriser på strøm, korn og drivstoff rett i fanget. I tillegg til internasjonale årsaker, så har jordbruksoppgjøret økt regningen for korn med ytterligere 20 prosent, ifølge Husebæk.

Vi er enige med bakerne i at det er ugreit å belage seg på brød og bakst fra utlandet den dagen krisen rammer Norge. Matsikkerhet er blant de aller viktigste oppgavene storting og regjering har. Det handler om å sikre norske bønder rammevilkår til å drive jordbruk over hele landet. Og det handler også om å sikre foredling, som brød og bakst på norsk korn i butikkene.

Samtidig handler det om mange arbeidsplasser. De 78 medlemsbedriftene i Din Baker har til sammen 4000 ansatte. "Situasjonen er så mørk som det kan få blitt. For våre over 70 medlemsbedrifter, handler det nå om å overleve eller bukke under. For inneværende år snakker vi om en hjelp i størrelsesorden 25–30 millioner kroner, før vi neste år kan gå lysere tider i møte. Det burde Norge ta seg råd til, for alternativet kan bli svært mye dyrere" skriver daglig leder i Din Baker, Georg Husebæk, i Nationen.

Samtidig advarer olje- og energiminister Terje Aasland om at strømprisene vil "gå bananas" dersom Russland ikke øker gasseksporten til EU. Advarselen kommer uten konkrete mottiltak som kan demme opp for konkurser i Norge – og ikke minst i den viktige bakeribransjen.

Svaret bakerne får fra næringsdepartementet, er at det jobbes med "bedre fastprisavtaler som kan gi mer trygghet og økonomisk forutsigbarhet". Det er for lite, og for sent, mener bakerne. "Det er nå det brenner. Spørsmålet er hvor mange av våre medlemmer som overlever til forslaget iverksettes", sier Husebæk til Dagens Næringsliv.

Det er å håpe at landbruksminister Sandra Borch (Sp) og Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan bidra til å redde bakerinæringa. Det bør være overkommelig å gi bakerne den samme støtta som gartneriene. Mens bakerne og mange andre venter på at regjeringa skal begynne å styre norsk energipolitikk for å sikre norsk industri og næringsliv.