Distriktsnæring trenger armslag

Det vakte tillit da regjeringen oppnevnte tidligere Hydro-konsernsjef Svein Richard Brandtzæg som leder av Distriktsnæringsutvalget. Utvalget har hatt i oppgave å identifisere muligheter og hindre for næringsliv i distriktene.

Nå er utvalgets konklusjon klar: Det er økende fraflytting og mangel på arbeidskraft som er Distrikts-Norges største næringsproblem. Det fødes for få og flytter for mange.

Men det er ikke fordi folk opplever grisgrendte distriktskommuner som for små, eller at den faglige kvaliteten på de kommunale tjenestene er for lav.

Det er fordi staten fjerner arbeidsplasser og ressurser fra lokalsamfunnet.

Kommunene må få beholde mer av de verdiene som skapes lokalt, spesielt knyttet til naturressurser. Det vil gi vertskommunene sterkere insentiver for å legge til rette for næringsvirksomhet og gi bedre utnyttelse av landets rike naturressurser, sa utvalgsleder Brandtzæg da han leverte rapporten.

Det står ikke på gründerskapet. Når vi korrigerer for næringsstruktur og befolkning, har sysselsettingen i næringslivet i distriktene vokst sterkere enn i landet forøvrig, finner utvalget. Det samme har produktiviteten.

Den desentrale næringslivet har en svært høy verdiskapning innen kraft og fiske og havbruk - men disse næringene er ikke arbeidsintensive.

I tillegg fjernes distriktsarbeidsplasser via vedtak. Det er blitt 12 prosent færre statsansatte i distriktene de siste årene. Totalt i staten har det blitt 15 prosent flere ansatte.

Utvalget advarer mot regjeringens strukturreform i utdanningen. Tvert imot bør studiesteder i distriktene sikres: 7 av 10 blir boende i den regionen de har studert. Å desentralisere studieplasser er å desentralisere befolkning.

Det bør også etableres et eget verdiskapingsprogram for næringsutvikling i distriktene rettet inn mot bedrifter med høyt utdannet arbeidskraftbehov.

Mest gledelig er det at utvalget mener det er fullt mulig å svekke den sentraliseringen av Norge som har pågått i tiår. Det krever imidlertid "målrettede virkemidler, herunder desentralisert lokalisering av offentlige institusjoner."

En ny, rødgrønn regjering kan ikke unnlate å flytte statlige arbeidsplasser og studieplasser ut av storbyene. Beskatningen av de distrikts- og arealbaserte næringene som blir sentrale i et Norge etter oljen, må legges om.