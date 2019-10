Distriktskvotering synes nødvendig

I 2007 skrev Nationen om at småkommunene er sterkt underrepresentert i offentlige utvalg. Senere samme år slo kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) alarm internt i den rødgrønne regjeringen: Statlige råd og utvalg består av byfolk.

Oslo og Akershus besatte 43 prosent av plassene i statlige råd og utvalg oppnevnt mellom 2005 og 2007. Det var dobbelt så mange som befolkningsgrunnlaget skulle tilsi.

12 år senere, under en blå regjering, har denne avis igjen gjort nedslående funn: Av de 23 medlemmene i Kraftskatteutvalget og Domstolkommisjonen, er 20 bosatt i større byer.

Ingen kraftkommuner, og bare én utsatt tingrettskommune, er representert.

Når Per Sanderud får spørsmål om den fraværende distrikts- og kraftkommuneprofilen i Kraftskatteutvalget han leder, svarer han at utvalgets forslag skal øke verdiskapingen i distriktene. Det er en Oslo-borgers syn på en rapport skrevet av byfolk. Synet deles ikke i de distriktene som skaper verdiene Sanderud har vurdert.

Energi Norge hevder rapporten hopper bukk over den statlige grunnrenteskatten og isteden går løs på kraftkommunenes skatteordninger. Vannkraftkommunene, som ikke sitter i utvalget, mener den er et dramatisk angrep.

Poenget herer ikke hvem som har mest rett. Poenget er at her i vårt langstrakte, spredt befolkede land må både byens og landets, statens og kommunenes interesser være representert i offentlige råd og utvalg.

Kraftskatteutvalgets leder peker på at utvalget er et ekspertutvalg, ikke et partsutvalg. Det lyder kanskje tilforlatelig at så lenge de personer som bekler offentlige utvalg har sin fagkompetanse, så er det ett fett hvor de bor.

Det høres imidlertid også ut som et gammelt, og dårlig, argument: At det er ett fett hvilket kjønn personer har, så lenge de er «de beste». Argumentet om at kvotering vil svekke styrenes kompetanse ble fånyttes fremført i kampen mot kravet til kjønnskvotering i Likestillingsloven. Kravet om minst 40 prosent kvinnerepresentasjon i norske bedriftsstyrer er ikke senere knyttet til verken nedgangstider eller konkurser i norske bedrifter.

Også Kraftskatteutvalget og Domstolkommisjonen oppfyller kravet om 40 prosent kvinnerepresentasjon i offentlige råd og utvalg. Uten at noen dermed trekker deres status som ekspertutvalg i tvil.

Da er det selvsagt også mulig å stille sterkere formelle krav til distriktsrepresentasjon i offentlige råd og utvalg.

Oppsummert Kronisk problem 1 Stortinget rekrutteres fra hele landet. Ekspertene som hvisker dem i øret, er byfolk. Distriktskvotering 2 Vi har tallfestet krav til kvinnerepresentasjon i offentlige råd og utvalg. Distriktene er det ikke så farlig med. Byfolks versjon 3 Statlige utvalg uten legitimitet på bygda er først og fremst byutvalg, ikke ekspertutvalg.