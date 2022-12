Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Konsulentfirmaet WSP har nettopp sluppet rapporten "Regionenes kamp". Den kartlegger hvor robuste norske kommuner er, gjennom å se på statistikk om blant annet demografi, arbeidsmarked, utdanning, økonomi, næringsliv, bærekraft og klima.

Oversikten toppes av Oslo-nære kommuner som Nordre Follo, Bærum, Asker og Lier. Utkantkommuner som Værøy, Osen, Lebesby og Måsøy kommer nederst på lista.

Det er imidlertid et betydelig lyspunkt i oversikten. De ti kommunene med høyest sysselsettingsgrad er distriktskommuner. I Åseral og Sirdal har 77 prosent i arbeidsfør alder jobb, fulgt av Hægebostad, Bykle, Bjerkreim og Hemsedal.

Rapporten peker på at disse kommunene også har en høyt utdannet befolkning.

Kommuner som Tolga nord i Østerdalen har en høy andel sysselsatte i jordbruket. Men kommunen har også høyt utdannede og lønnede innbyggere, kunnskapsintensivt næringsliv og høy sysselsettingsgrad.

Mange av kommunens unge vender tilbake når de er ferdig utdannet. Det gir kommunen en ung befolkning, sammenlignet med andre distriktskommuner.

Verktøyet Regional analyse, utarbeidet av Telemarksforskning, viser samme tendens: Det er slett ikke bare bykommuner som leder an i utviklingen av robuste samfunn.

Ordføreren på Tolga mener et godt lokalt tjenestetilbud er nøkkelen. Det må også inkludere boligmarkedet.

En rapport fra Distriktssenteret og Samfunnsøkonomisk analyse i fjor, gjennomført i 147 kommuner og drøyt 1300 bedrifter, viser at to av tre distriktsbedrifter sliter med å skaffe arbeidskraft. Blant disse oppgir en firedel et manglende lokalt boligtilbud som årsak.

Flere kommuner bør lære av suksesshistoriene rundt om i landet. Historien om distrikts-Norge som solnedgangens land med en lavt utdannet befolkning er en falsk klisjé, men om den får feste seg, kan den bli en selvoppfyllende profeti.

Regjeringens bygdevekstavtaler og satsingen på desentral utdanning og studier viser at det betyr noe for Distriktsnorge hvem som styrer. Vi vet at et flertall av norske studenter etablerer seg i den regionen der de ble utdannet.

Behovet for distriktspolitikk kan foreløpig ikke avblåses. Men den må bygge på kunnskapen om distriktenes styrker så vel som svakheter.