Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Grunnrente på oppdrettsnæringen er grundig utredet, og ble anbefalt av det såkalte Havskatteutvalget i 2019. Da var forslaget allerede skutt ned av lakselobbyen.

Nå har regjeringspartiene Ap og Sp snudd, og innfører grunnrente fra nyttår. Det har utløst en voldsom ressursbruk fra industrien, for å forsøke å torpedere ekstraskatten enda en gang.

Norges sjømatråd gikk i forrige uke ut og kritiserte regjeringens innretning på skatten. Blant annet ønsker Sjømatrådet å bruke markedspris, ikke normpris på rund laks, for å beregne grunnrenteskatten.

Regjeringen har ønsket en normpris fordi en markedsprisberegning gjør det mulig for selskaper som eier både oppdrett og foredling å sette en lav pris på rund laks solgt til egen foredling. Det flytter overskudd - og skattegrunnlag - til foredlingsleddet, som betaler lavere skatt på det.

Det er ikke annet enn rimelig at Sjømatrådet er kritisk til lakseskatten. Sjømatrådet finansieres av næringen, på samme måte som Opplysningskontorene i jordbruket.

Langt mer merkelig er det at Fiskeridirektoratet legger seg borti spørsmålet om grunnrente.

I et høringssvar som er omtalt i Intrafish peker fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen på det som skal være svakheter ved regjeringens forslag til grunnrenteskatt for lakseoppdrettere. Blant dem er grunnrenteprosenten på 40.

Direktoratet er også motstander av å bruke normpris ved beregningen av skatt, og mener det vil være mer forutsigbart for selskapene om den faktiske salgsprisen legges til grunn.

Fiskeridirektøren bedyrer at direktoratet driver fag, ikke politikk. Men når han etterspør begrunnelse for satsen på 40 prosent, en sats som ble omtalt i Havskatteutvalgets rapport, og foreslår fradragsrett for investeringer på land, synes han langt utenfor eget domene.

Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag er å "fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvalting av marine ressursar og marint miljø."

Vi kan ikke se at direktoratet også bør legge seg bort i hvordan denne lønnsomheten i neste omgang skal beskattes. Det er et spørsmål for skatte- og finanspolitikk, ikke fiskeriforvaltning.

Høringsuttalelsen fra Fiskeridirektoratet er ikke egnet til å skape tillit til direktoratets uavhengighet fra næringsinteressene.