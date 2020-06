Direkte demokratisk kontroll

I april la Klima- og miljødepartementet fram en proposisjon om endring i naturmangfoldsloven. Ett av forslagene var å innføre en rovviltklagenemnd, som skulle behandle klager på jaktkvoter og skadefelling av rovdyr. Klagenemnda skulle bestå av "fagpersoner uten organisasjons- og partstilknytning".

Det er et åpent spørsmål om det finnes fagpersoner helt "uten partstilknytning" når det gjelder rovdyrspørsmål.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) begrunnet forslaget slik: "Forslaget om en rovviltklagenemnd er en oppfølging av Granavoldenerklæringen, og jeg er fornøyd med at vi nå legger fram flere endringer i rovviltforvaltningen for Stortinget. Jeg mener disse endringene vil styrke forvaltningen og øke forutsigbarheten for alle parter".

Forslaget fikk raskt motbør fra Norges Bondelag, Senterpartiet og Naturvernforbundet som mente en slik klagenemnd ville være feil vei å gå. Bondelagets viktigste motargument var at en slik klagenemnd ville fjerne den direkte demokratiske kontrollen med rovdyrforvaltningen.

Da høringsrunden var over, viste en gjennomgang Bondelaget foretok, at i to av tre høringssvar ble det fremmet kritikk av etableringen av klagenemnd.

Annonse

Norskog var blant kritikerne, og skrev: "Norskog mener at opprettelsen av en Rovviltklagenemnd innebærer omfattende endringer i dagens rovviltforvaltning som innskrenker regjeringens og statsrådens ansvar overfor Stortinget."

Rovviltnemndene i Oppland og Hedmark gikk også imot forslaget, og skrev blant annet: "Det er vanskelig å tenke seg at det skulle være mulig å opprette ei nemnd som oppfattes som helt uavhengig og objektiv".

Heller ikke WWF Verdens naturfond mente en klagenemnd ville være hensiktsmessig.

Norskog, rovviltnemndene i Oppland og Hedmark, Norges Bondelag og flere andre fikk fram gode og viktige motargumenter mot å etablere en klagenemnd.

Tirsdag i forrige uke ble altså Sp, Ap, og Frp i Stortingets energi- og miljøkomité enige om å gå imot miljøminister Sveinung Rotevatns uavhengige klagenemnd.

Styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, sier til Nationen at stortingsflertallet dermed sikrer en viktig seier. "Når det nå ikke blir noen rovviltklagenemnd, får vi beholde den direkte demokratisk kontrollen med rovdyrforvaltningen. Det er aller viktigst. Regjeringen og klima- og miljøministeren, som siste klageinstans med tanke forvaltningsvedtak, må fortsatt stå til rette overfor Stortinget for sine avgjørelser", sier Aas-Eng.

Den viktigste årsaken til at konfliktene rundt rovdyrpolitikken eskalerer, er at regjeringa ikke klarer å følge opp stortingsflertallets tydelige føringer for rovdyrpolitikken. Derfor er vi enige med Bondelaget i at det er viktig at Stortinget beholder muligheten til å kontrollere regjeringas utøvelse av rovdyrpolitikken.