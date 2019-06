Diplomatiets ende

I kampen om parlamentarisme og Stortingets uavhengighet på 1880-tallet gikk ryktene om at svenskekongen ville sende tropper mot Kristiania for å sikre seg at Stortinget stemte riktig. Det utløste folkelig mobilisering i form av skytterlag.

"Gamlingen på Tinget/skal faa stemme trygt og kjækt/bagom Rifleringe/av vor unge Slægt", skrev Bjørnstjerne Bjørnson i 1884. Behovet for å verne Stortingets integritet i møte med fremmede makter står uendret.

En delegasjon fra ettpartiregimet Kina besøkte Stortinget i mai. Samme dag ble stortingsrepresentant Guri Melby nektet adgang til Stortinget via hovedinngangen. Årsaken ble oppgitt å være Melbys gule t-skjorte med påskriften "Frihet" i kinesiske skrifttegn.

Melby skal ha fått beskjed av sikkerhetsvakten i inngangen om at hun ikke kunne møte den kinesiske delegasjonen i denne t-skjorta.

Det var lenge mulig å se denne pinlige tildragelsen som et uttrykk for overdreven servilitet overfor en mektig gjest og handelspartner. Nå viser det seg at saken er mer alvorlig enn som så.

Dagens Næringsliv er kjent med at inngangsnekten skyldtes at Stortingets sikkerhetstjeneste var bekymret for Melbys sikkerhet. T-skjorten til Melby kunne fremprovosere en reaksjon fra kinesiske sikkerhetsvakter på stedet, går det frem av et dokument fra Stortingets presidentskap.

Det interessante er ikke hvorvidt denne trusselvurderingen var riktig. Det interessante er hva vurderingen ledet til. Sikkerhetstjenesten fjernet ikke trusselen, men t-skjorta.

På samme måte er det uinteressant hvorvidt t-skjortemarkeringen i forbindelse med det kinesiske besøket var uhøflig, uklok eller udiplomatisk. Frihet er også frihet til å foreta feil klesvalg.

Representanter for det kinesiske ettpartiregimet må gjerne la seg provosere av ordet "frihet". Men når kineserne frivillig oppsøker parlamentet i et liberalt flerparti-demokrati, får de tåle å se frihetens ansikt - uttrykt gjennom en gul t-skjorte.

Diplomatiet har en grense, også overfor store handelspartnere. Vi bøyde ikke av for fremmede makter på Stortingets dørstokkk i 1884 og 1940 heller. Neste gang sikkerhetstjenesten oppfatter at noe eller noen på Løvebakken truer folkevalgtes sikkerhet, må Løvebakken ryddes. Det er trusselen som skal vike. Ikke stortingsrepresentanten.

Oppsummert Beskyttet status 1 I Norge hegner vi om Stortingets uavhengighet og sikkerhet. I mai i år glapp det, da en stortingsrepresentant ble avvist i døra. Nektet adgang 2 Folkevalgte skal kunne gå til og fra Stortinget i de klærne de vil. Uansett hva kinesiske myndigheter mener om dem. Feil fokus 3 Vi trenger ikke klespoliti mot provoserende T-skjorter. Vi trenger ordensmyndigheter som fjerner trusler mot våre folkevalgte.