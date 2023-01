Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Hvert år går 450.000 tonn mat i søppelet her i Norge. En matsvinnlov er etterlyst i lang tid og nå varsler Senterpartiets Geir Pollestad i Dagsavisen at regjeringen snart er i mål med å sette ned et utvalg som skal utarbeide et lovforslag.

I 2017 kom en bransjeavtale mot matkasting på plass. Den frivillige ordningen mellom de store aktørene har bidratt til å redusere andelen mat som kastes, samtidig som forbrukernes bevissthet har økt kraftig. Det er en trend å være «matredder».

Men en ting er det som skjer på kilonivå. Større grep er nødvendig i leddene der mat og råvarer regnes i tonn. I Hurdalsplattformen heter det derfor at regjeringen vil «redusere matsvinnet, blant anna ved å utarbeide ein matkastelov».

Utfordringen er å formulere balansen mellom gulrot og pisk. Disse avveiningene har gjort at det trekker ut med å få på plass ytterligere regelverk. Samtidig er det nødvendig å gjøre mer, hvis målet er et sirkulært samfunn og et matsystem som er bærekraftig i alle ledd.

Det som produseres må brukes. Akkurat nå er dette aktuelt: Vi sparer på strømmen og økonomiserer når strømprisen er høy. Det samme må gjelde mat, ikke minst når matprisene er høye.

Bransjen må fortsette å gjøre frivillige grep, som at de åtte matsentralene i Norge deler ut gratis mat som ellers ville blitt kastet, til dem som har behov for hjelp.

Slik ble det i fjor reddet over 11 millioner måltider fullt brukbar og spiselig mat. De tonnene matsentralene deler ut, redder likevel bare rundt én prosent av det totale matsvinnet.

Dersom en lov omhandler hele næringskjeden, matindustrien fra jord til bord, kan den presse fram ytterligere omstilling. Grossister og dagligvarekjeder bør pålegges tiltak som ikke virker konkurransevridende.

I den andre enden kan forbrukerne måtte akseptere endringer i dagligvarehyllene: Grønnsaksdisken kan ikke bugne av sjeldne råvarer utenfor sesong, brødhylla vil bli utplukket sent på kvelden. Vi må i større grad styre unna lokketilbud om 3 for 2 når vi trenger bare én, bruke rester, handle fra 40-prosentdisken, forstå hva «best før» betyr og bruke sansene.

Alt som skapes er energi, med økonomiske konsekvenser og klima- og miljøeffekter. Skal regjeringen sørge for helhetlig politikk, bør de også følge opp en eventuell matsvinnlov med større bevilgninger til flere biogassanlegg. Det som blir søppel ett sted i verdikjeden, er viktige innsatsfaktorer i en annen.