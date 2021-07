Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Siden 2014 har Fagforbundet Ung (ungdomsorganisasjonen i LOs største forbund) kjempet for at "det siste hullet i velferdsstaten skal tettes" - gjennom offentlig finansiert tannhelsebehandling. De vil ha tannhelseutgifter inn under egenandelsordningen.

Nå krever Fagforbundet Ung, sammen med Pensjonistforbundet, at en ny rødgrønn regjering skal forplikte seg til å innføre offentlig finansiert tannhelsebehandling.

Det er et prisverdig initiativ, og en rekke organisasjoner har sluttet seg til valgkampanjen, som for eksempel AUF, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom og Norges Handikapforbund.

I oppropet heter det: Vi er stolte av å kalle Norge en velferdsstat, men det er med et stort forbehold. En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt. Når innbyggere i velferdsstaten vår blir tvunget til å velge mellom å trekke tenner til 1500 kr, eller betale summer fra 6000 til 30 000kr for nye tenner, da forstår du at mange velger økonomi framfor livskvalitet.

Organisasjonene mener at det burde være en selvfølge at sykdommer og skader i munnhulen ikke skal forskjellsbehandles fra andre sykdommer og skader på kroppen.

Samtidig presiserer oppropet at "skattepengene våre ikke skal gå til kosmetisk behandling". Det er kun sykdommer og skader som bør komme inn under den offentlige finansieringen. Naturlig nok.

Dette kan løses gjennom å innføre en ordning hvor alle bidrar med en liten egenandel, slik som med alle andre helsetjenester, mener Fagforbundet Ung og de andre organisasjonene.

Tannhelse kan handle om liv og død. Resultatet av dårlige tenner kan også strekke seg langt forbi det kosmetiske. Det kan bli vanskelig å få i seg nok næring, og man risikerer å utvikle alvorlige infeksjoner som fører til hjerte- og karsykdommer. Derfor vil det lønne seg å jobbe forebyggende, kan vi lese i Oppropet.

Organisasjonene vet utmerket godt at det vil handle om penger. Det er god grunn til å tro at langt flere av oss vil oppsøke tannlege langt oftere, dersom det koster en egenandel og ikke det som for mange er en formue, som 30.000 til 50.000 kr.

Til tross for egenandelene, vil ordningen bli dyr.

Samtidig er det ingen tvil om at det koster mange nordmenn alt for mye å opprettholde en god tannhelse. Organisasjonene har også rett i at tannhelse kan handle om liv og død.

Det er vanskelig å se noen gode grunner for at tannhelse ikke skal inngå i de offentlige helsetjenestene. De rødgrønne partiene bør lytte til sine unge og til sine seniorer. Om ikke egenandeler kan innføres "over natta", så bør en eventuell ny rødgrønn regjering sette i gang arbeid med sikte på å få tannhelse inn under en egenandelordning.