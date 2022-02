Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Norske skattebetalere slipper å skatte av aksjegevinst, så lenge den ligger i holdingselskap. Den såkalte fritaksmetoden åpner for at beskatningen med 35 prosent først skjer når utbyttet tas ut fra holdingselskapet.

Denne regelen har, siden skattereformen i 1992, hatt et unntak som muliggjør skattefritt uttak. Personer som flytter ut av Norge med urealiserte aksjegevinster i holdingselskap, kan realisere disse gevinstene etter fem år bosatt i utlandet, og så flytte hjem igjen. Uten at det utløser skatteplikt til Norge.

Dersom realiseringen skjer mens skattyteren bor i Sveits, slipper vedkommende også å skatte for midlene i Sveits. Som Dagens Næringsliv skriver, har 750 norske statsborgere flyttet til alpelandet de siste fire årene.

Spørsmålet er aktualisert av at eks-skiløper og eiendomsinvestor Bjørn Dæhlie har varslet flytting til Zug i Sveits. Med i bagasjen har han 400 millioner kroner i urealisert utbytte som kan realiseres skattefritt etter 5 år i landet.

Professor Jarle Møen ved NHH sier til Dagens Næringsliv at fortjeneste som er opptjent mens man er bosatt i Norge som hovedregel også skal være skattepliktig i Norge. Det tør være enkelt for de aller fleste å si seg enig i dette. Likevel er hovedregelen altså uthult.

– Når man ser hvor store skatteregninger som står på spill, mener jeg det er behov for å vurdere om femårsregelen er for liberal. Den fremstår som et hull i skattesystemet, sier Mjøen.

"At skatteplikt skal bortfalle allerede etter 5 år framstår ikke godt begrunnet, og regelen bidrar dermed til å undergrave norsk handlefrihet i skattepolitikken...", heter det i et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen (R) til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Vedum svarer at regjeringen vil utrede tiltak mot utilsiktede tilpasninger til aksjonærmodellen, inkludert reglene om utflyttingsskatt. Det er bra.

Så må Vedum, siden han sitter i en regjering som regjerer på EØS-avtalen, også ta forbehold om at regler om utflyttingsskatt må være i tråd med EØS-avtalens regler om de fire friheter.

EU-domstolen har slått fast at skatteregler ikke kan medføre restriksjoner på friheten til å flytte kapital mellom land. Men her er det snakk om å skattlegge verdier som er opptjent i Norge likt, enten eieren har oppholdt seg fem år i utlandet før uttak, eller ikke.

Dersom det skulle vise seg at retten til skattemotivert ut- og tilbakeflytting står veldig sterkt i EØS-regelverket, kan det være nok et argument i debatten om å reforhandle eller si opp avtalen.