Det nødvendige oppgjøret

Abonnerte man på Nationen i tiårene før andre verdenskrig ville man kunne lese ukritiske hyllester av Hitler og Mussolini, av fascismens og nasjonalsosialismens framgang i Italia og Tyskland. Man kunne lese hvordan Nationens antisemittiske syn utviklet seg fra 1923, da sjefredaktør Thorvald Aadahl i en leder skrev "Den store jødebevægelse som langsomt men sikkert tar strupetak paa Europa har heller ikke i vort land mange farlige motstandere." Fire år senere kunne man lese Aadahls karakteristikk av Sovjetunionen som "et vældig forsøksfelt for de jødiske verdensherredømmeplaner".

Jødehat og støtte til nazistene i Tyskland preget Nationen også i årene fram mot utbruddet av andre verdenskrig. Nationen nølte tilsynelatende ikke med å trykke antisemittiske artikler og utsagn, og fraværende var dermed også kritisk journalistikk rundt de mange konspirasjonsteoriene som florerte om jøder.

Det har gjort at Nationen blir trukket fram – med rette – som en av de mest antisemittiske og nazivennlige avisene, sammen med blant annet Aftenposten og Norsk handels- og sjøfartstidende (NHST). Det er sammensatte årsaker til at avisen og redaktør Aadahl ble frikjent i landssvikoppgjøret etter krigen. Men tross frikjennelsen i 1948, kan vi ikke frikjenne oss fra den antisemittiske propagandaen avisen i mange år var med på å fremme.

Det er forsket og skrevet noe, men ikke nok, om norske mediers forhold til antisemittisme og nazisme før og under andre verdenskrig. I disse dager kommer forfatter og historiker Bjørn Westlie med et viktig bidrag. I boken "Det norske jødehatet. Propaganda og presse under okkupasjon" tar han for seg norsk presse, blant annet Nasjonal Samlings Norsk Artikkeltjeneste, som produserte artikler avisene, blant annet Nationen, tok inn.

I fjor, da Nationen fylte 100 år, hyret vi inn historiker Øystein Sørensen for å ta et dypdykk ned i det mørkeste kapitlene av historien vår. I serien "Nationens mørke historie" kan vi lese om hvordan blant annet Aadahl formet avisens synspunkt på jøder, nazismen og fascismen lenge før Nationen i 1943 ble underlagt en NS-utpekt redaktør.

At redaktør Aadahls linje på lederplass og de mange antisemittiske artiklene kan ha påvirket lesernes syn på jødene, kan vi ikke se bort fra. Bjørn Westlie sier til Klassekampen at "Dersom vi er sikre på at aviser har påvirkningskraft i dag, så er vel sannsynligheten stor for at de også hadde det under krigen."

Det er lenge siden andre verdenskrig. Å ta et oppgjør med hvordan andre tenkte, skrev og trodde for 80–90 år siden har likevel relevans i dag. I dag, som den gang, har pressen påvirkningskraft på meningsdannelse i opinionen. Å undersøke hva man selv drev med i krigsårene er derfor en nyttig øvelse.