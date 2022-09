Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

– Det er utrolig verdifullt å ha et fengsel i hovedstaden, sier Hanne Hamsund i foreningen For Fangers Pårørende (FFP), til Frifagbevegelse.no. Hamsund mener pårørende og barn kan komme til å måtte betale prisen hvis Oslo fengsel flyttes ut av byen.

Og da snakker vi ikke om at fengselet skal flyttes langt ut i periferien. Nei, én times kjøretur ut av hovedstaden er forslaget, til Hurum i tidligere Buskerud.

Dette alternativet til plassering kom på bordet da bystyret i Oslo i vår stemte ned forslaget om å bygge nytt fengsel på Bredtvedt i Groruddalen.

Det er til å forstå at det er "utrolig verdifullt", som Hamsund sier, for de innsattes pårørende å ha et fengsel i hovedstaden. Alle vil helst ha alt nærmest mulig seg selv.

Bussholdeplass og Oslo Sentralstasjon i gangavstand fra dagens fengsel gjør det lett å dra på besøk. Hvis fengselet flyttes, kan de innsatte ende opp mer færre besøk.

Men holder argumentet om at plasseringen i Oslo gjør reiseveien så enkel også for dem som kommer langveisfra? Infrastrukturen må da uansett forventes å være på plass, også om nytt fengsel bygges i Hurum. Og for noen vil da reiseveien tross alt bli kortere.

Organisasjonene i kriminalomsorgen viser til at det de siste 30 årene er bygd flere fengsler utenom byene. De er bekymret for de innsattes rehabiliteringsmuligheter og mener fengselet må ligge "innenfor rekkevidde" for dem som jobber med oppfølging under soning.

– Flyttes fengselet, risikerer vi at nøkkelpersoner der ikke blir med på flyttelasset, sier Johan Lothe, leder i Wayback, Stiftelsen livet etter soning til Fri Fagbevegelse. Hans syn støttes opp av andre, som mener det blir mindre aktuelt for de frivillige å oppsøke innsatte i fengsel hvis det betyr lang reisevei.

Dette er selvfølgelig legitime grunner til å ønske å beholde Oslo fengsel i selve byen. Saken er likevel svært illustrerende for tankegangen, det man kan kalle forsvarsmekanismene, som kommer når noe foreslås flyttet eller bygget utenfor hovedstaden.

Det beskrives som utenkelig og umulig å flytte, reetablere eller bygge opp et solid fagmiljø med kompetansearbeidsplasser et annet sted i landet, i "periferien" som det gjerne omtales.

Fengselsspørsmålet er egentlig bare et eksempel på dynamikken som oppstår når det gjøres forsøk på å flytte institusjoner ut av sentrum. Alle er tilhengere av distriktspolitikk – så lenge den ikke rammer dem selv.

Denne holdningen må overprøves, om vi skal drive distriktspolitikk som aktivt jobber mot sentralisering og bygger arbeidsplasser i hele landet.