Det holder ikke å rydde opp i skjul

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

28 stortingspolitikere skylder skatt og får krav om å etterbetale til dels store beløp etter at de har brukt pendlerbolig i Oslo samtidig som de har hatt annen, egen bolig på hjemstedet.

Det er resultatet etter at Skatteetaten siden i fjor har drevet en omfattende kontroll av Stortingets praksis med gratis pendlerboliger for stortingsrepresentanter i siste periode, mellom 2017 og 2021. Også 17 tidligere eller nåværende regjeringsmedlemmer er på listen.

Kontrollen kom i kjølvannet av Aftenpostens grundige arbeid med avsløringer av triksing med pendlerboliger. Folks tillit til politikerne er svekket. Det skader omdømmet til de folkevalgte når det kommer fram at Stortinget og representantene – som lager lover og regler for andre – selv misforstår regelverket, utnytter ordninger, og i enkelte tilfeller også har drevet bevisst skatteplanlegging.

Prinsippet om pendlerbolig for representanter som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget er viktig og godt. Det skal være mulig å bli folkevalgt til nasjonalforsamlingen uansett hvor man er fra, og beholde boligen i valgdistriktet.

Stortingets retningslinjer er imidlertid uklare, og administrasjonens veiledning egnet til å misforstås. Når det nå ryddes opp, må det derfor gjøres i åpenhet.

Da skurrer det når Stortinget publiserer brevet fra Skatteetaten på sine nettsider med sladdede navn. Hemmeligholdet begrunnes i personvern.

Riktignok er skatt et privat anliggende mellom hver enkelt og staten. Det er normalt ikke noe offentligheten har noe med – til de åpne skattelistene foreligger for allment innsyn. Disse sakene er imidlertid ikke vanlige. Det er avsløringer av utbredt dårlig håndtering av politikernes ordninger og goder. Et demokratisk problem.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er blant de svært få som vil si noe når VG har forsøkt å få politikerne i tale. Også tidligere arbeidsminister fra Høyre, Torbjørn Røe Isaksen og nåværende kulturminsiter Anette Trettebergstuen (Ap) er åpne om brev fra Skatteetaten.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har vært forbilledlig åpen om at hun skylder og vil betale omkring 50.000 kroner. Det er klokt. Det er også nødvendig i arbeidet med å gjenoppbygge tilliten mellom folk og folkevalgte.

Når det etter hvert kommer ut hvem de 45 politikerne er, vil det se dårlig ut å ha holdt opplysninger tilbake. Det gir vann på mølla til dem som opplever at politikere driver meling av egen kake, med én standard for seg selv og en annen for vanlige folk.

Vi har tro på at flere politikere innser behovet for åpenhet om skattekravene når de får områdd seg. Opprydningen, og ikke minst tillitsbyggingen, kan ikke foregå i skjul.